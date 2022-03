Jesús Manuel reaparece y explica el declive de Carlota Corredera en ‘Sálvame’: “Se convirtió en fiscal”

Grandes cambios se producirán en ‘Sálvame’ en los próximos meses. Al menos, así lo han asegurado diferentes medios de comunicación, que han anunciado el despido de David Valldeperas y Alberto Díaz como directores del programa, el cese de Carlota Corredera como presentadora y el desarrollo de un nuevo proyecto que tendrá a Belén Esteban como conductora. En definitiva, una hoja de ruta a seguir para intentar recuperar los espectadores que se han dado a la fuga en las últimas semanas, quizás atraídos por los concursos y las ficciones turca de Antena 3.

Jesús Manuel Ruiz, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’, se ha pronunciado sobre estos giros de última hora en ‘Chismógrafo’, explicando las razones por las que, a su juicio, Carlota Corredera ha sufrido una especie de declive en el programa que ocupa las tardes de Telecinco. El periodista achaca la culpa al tratamiento que se ha hecho sobre la serie documental de Rocío Carrasco. Acusa a la presentadora de haberse convertido en una “fiscal” que no ha sido parcial ni objetiva. Por este motivo, según el extertuliano la gallega “chocó con el público. Con su actitud y aptitud”.

Además, define los últimos meses en ‘Sálvame’ como una “dictadura en estado blando”, afeando el comportamiento de Carlota Corredera, a su parecer, autoritario. Recuerda la tarde en que la presentadora echó del plató a Antonio Montero por defender una opinión contraria a la suya, sin incidir en que, meses después, el propio Jesús Manuel corrió la misma suerte. Pero, en su caso, jamás volvió. “Perdón, si no hablo de mí”, apunta en su publicación.

Aunque el murciano no se ha pronunciado nunca en este sentido, el digital ‘Bluper’ publicó en su día que la dirección del programa decidió prescindir de él sin previo aviso. Jesús Manuel estaba convocado para trabajar como colaborador de ‘Sálvame’ el 2 de septiembre del pasado año, pero en el último momento recibió una llamada de las altas esferas. Le comunicaron que ya no requerían su presencia en el plató, y, desde entonces, no habría vuelto a saber del magacín. Ahora, el periodista parece regodearse desde su exilio de los problemas por los que atraviesa el que, hasta ahora, parecía el formato de crónica social por excelencia de la pequeña pantalla. “Es caprichoso el azar”, apunta citando al gran Joan Manuel Serrat.