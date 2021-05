“Dictadura y manipulación”: las redes estallan contra Sálvame y Carlota Corredera

El ‘huracán Rocío Carrasco’ sigue generando debate y una grandísima expectación en redes sociales. Todo ello pese a que los doce capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ llegaron a su fin el pasado miércoles. A falta de emitirse la última entrevista en directo de la hija de Rocío Jurado este miércoles, la tensión y las diferencias entre periodistas y colaboradores no cesa.

Carlota Corredera en Sálvame

Desde que se emitiese el primer episodio de la docuserie el pasado mes de marzo, la actitud de Carlota Corredera, entre otros colaboradores, ha sido quizá la más extrema. Para ella, todo aquel que no afirme o reconozca que la verdad de Rocío Carrasco es la única verdad en el conflicto familiar, es un “negacionista” o “machista”, incluidos familiares, cuyo testimonio más reciente ha sido el de José Antonio, tío materno de Carrasco.

La tarde de este lunes en Sálvame ha tenido como protagonistas a Carlota Corredera, Antonio Montero y Kiko Matamoros. La presentadora ha hecho amago de abandonar el plató de Telecinco tras escuchar como el paparazzi ha asegurado que Rocío Carrasco era “mala madre”. Una opinión con la que ni ella ni otros tantos colaboradores no solo no están de acuerdo, sino que no van a consentir que dicha afirmación se produzca en su programa.

Comentario publicado por un usuario de Twitter

Las redes sociales se han manifestado al respecto. Y es que los usuarios son grandes seguidores y también detractores de todo lo que pasa en el cortijo vespertino de Telecinco. Es por eso que algunos de ellos no han dudado en calificar a la gallega de ser “manipuladora” y de “estar ejerciendo una dictadura” en este asunto. Unos actos que le están pasando factura en su imagen pública, ya que los más críticos aseguran que “la libertad de expresión ya no tiene cabida en Sálvame”, y que “cualquiera que piense diferente o lo echan o lo censuran”. Además, algo que molesta a los seguidores del formato es que “no se respete la presunción de inocencia y la verdad jurídica”, aseguran algunos usuarios.