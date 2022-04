Ana María Aldón y José Ortega Cano, más separados que nunca

La relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano no está pasando por sus mejores momentos. Desde hace unos meses, semanalmente protagonizan conflictos y discusiones, y sus enfrentamientos acaparan todas las portadas de las revistas. Ayer, la andaluza se sentaba otra vez en el programa donde trabaja, ‘Viva la vida’, para hablar sobre cómo se encuentra su matrimonio e n estos momentos.

Aldón cada día se calla menos y se ha ganado a toda la opinión pública. La mujer, que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, no tiene ningún reparo en hablar sobre su marido y la familia del torero y de sus problemas en casa. La mujer del diestro ayer confesó en directo que se sentía muy dolida por la última llamada de Ortega Cano al programa. El maestro estuvo muy desafortunado con un comentario sobre la medicación de Aldón y a ella no le sentó nada bien que dijese eso.

José Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: Jose Velasco Europa Press

“Hace dos años dejé la medicación por prescripción médica. Lo dije en ‘Supervivientes’. Me molestó este comentario. A mí nadie me ha mandado una nueva medicación. Por eso me molestó”, decía tajante Ana María Aldón. La colaboradora comentó que tanto su marido como la hija de éste, Gloria Camila, saben que ahora mismo no necesita medicarse en este momento. La andaluza, muy disgustada, tuvo una conversación muy seria con su marido donde le hizo saber todo lo que le molestaba. “A mí me partió el alma también la llamada”, le dijo a Emma García. “Yo no sabía que iba a entrar en el programa. No quería que entrara. Es más, voy a explicar una cosa, el día anterior también quería entrar, pero no lo hizo”.

Pero el tema de la medicación no fue lo único que le molestó a Aldón. “Cuando veo que entra en directo digo: ‘Madre mía, a ver qué va a pasar ahora’. Yo pensaba que iba a reprochar a su sobrino nieto ciertos términos con los que se refería hacia mí”, relataba la andaluza. Y, como era de esperar, no le paró los pies su marido como ella esperaba a su sobrino nieto. Aún así, la colaboradora mantiene que están bien y que su marido está de su parte. Pero, aunque ella diga eso, da una imagen contraria, pareciendo que están mas distanciados que nunca.