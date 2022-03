Ortega Cano se plantea su futuro con Ana María Aldón: “No sabe qué pasará”

La sombra de la crisis viene planeando sobre Ortega Cano y Ana María Aldón desde hace tiempo, cuando ella confesó en ‘Viva la vida’ que no se sentía del todo arropada por su marido. Estas semanas de rumores y especulaciones han culminado con una polémica entrevista de la andaluza en la revista ‘Lecturas’, en la que, entro otros muchos asuntos, se pronuncia sobre la mala relación que mantiene con la familia de su esposo. Les culpa de haber pasado por los peores momentos de su vida, hasta el punto de que se planteó quitarse la vida...

Sus duras palabras no han ayudado, en absoluto, a firmar la paz con su marido, que por lo visto estaría muy disgustado ante el reportaje protagonizado por Ana María Aldón. Al menos, así lo aseguró Miguel Ángel Nicolás, en boca de Beatriz Cortázar, en ‘Ya son las ocho’. Al parecer, la periodista se puso en contacto con Ortega Cano y transmitió al presentador del programa sus sensaciones: “Está muy triste. No se esperaba esta entrevista ni estas declaraciones”. Pero lo peor no acaba aquí, y es que el diestro se estaría planteando su futuro con la diseñadora: “No sabe qué pasará”.

Lo cierto es que varias voces han apuntado en las últimas semanas a una posible separación de Ana María Aldón y Ortega Cano. Parece que el matrimonio atraviesa por sus horas más bajas y cada vez son menos los que apuestan por su romance. De momento, ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respeto, y lo más probable es que haya que esperar hasta el sábado, cuando la andaluza intervenga en ‘Viva la vida’, para conocer la verdad sobre la situación que atraviesa su relación.

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

La que sí habló sobre las polémicas que rodean a su familia fue Gloria Camila, aunque sus palabras son anteriores a la entrevista de Ana María Aldón. Tras el tenso encontronazo que esta protagonizó con su cuñada Conchi en ‘Viva la vida’, la joven colombiana se mostró de lo más crítica en ‘Ya son las ocho’ por la tendencia de la diseñadora a resolver en público sus conflictos.

“No comparto esta llamada ni este rifirrafe porque somos personas maduras. Se debe hablar principalmente dentro de casa antes de hacer las cosas públicas. Yo estaba en Sevilla, en una boda, y mi padre en un bautizo. No he entrado a hablar con él de estas cosas y creo que no lo vamos a hacer, porque solo es remover”, sentenció Gloria Camila.