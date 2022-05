Exclusiva: Terelu Campos cuenta el motivo real por el que no quiere tener pareja

Terelu Campos se encuentra viviendo una de esas épocas de no parar. Después de vivir una de sus tardes más complicadas en ‘Sálvame’, este jueves sacó las fuerzas necesarias para asistir al regreso de los escenarios de Malú en Madrid después del programa: “Malú es una de las mejores artistas de este país y una gran persona. Conmigo siempre es súper cariñosa”, asegura durante su paso por el photocall.

Terelu Campos acude al regreso de los escenarios de Malú en Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

Sin querer entrar en toda la polémica de la boda de su sobrino, el hijo de Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos ha hablado en exclusiva con ‘LA RAZÓN’, y ha confesado que, por el momento, no tiene pensadas escapadas ni viajes para este verano, ya que la agenda de ‘Sálvame’ no le permite hacer planes con demasiada antelación. Respecto a todos aquellos que insisten y que se preguntan por qué Terelu sigue sin tener pareja después de tanto tiempo, la protagonista asegura en tono jocoso que “todas esas personas tienen un problema y que necesitarán echarle tiempo” porque “una persona no es más feliz porque esté acompañada de otra”.

Con las ideas muy claras, la colaboradora y presentadora afirma no tener intenciones de encontrar el amor ni de disfrutar de la compañía de un hombre: “Yo tengo mi soledad elegida. Estoy bien como estoy, y estáis más preocupados vosotros por el hecho de que tenga o no pareja. Yo me levanto y me acuesto tranquila en mi cama, y estoy en la gloria”, concluye.

Al margen de temas sentimentales, Terelu Campos disfruta de su día a día y de los suyos. Este mismo sábado acudirá junto a su familia a la boda de su sobrino, José María Almoguera. Los que no lo harán serán Rocío Carrasco y Fidel Albiac, un gesto que ha sido cuestionado por la protagonista de esta noticia: “No me parece normal y me sorprende que Rocío y Fidel no venga, pero no quiero llamarles para evitar un roce”.