La matriarca Campos, dolida por las ausencias de sus ‘ahijadas’ en la boda de su nieto

María Teresa Campos todavía se pregunta por qué Rocío Carrasco y Belén Rodríguez, casi dos hijas para ella, han rechazado acudir a la boda de su nieto José María, que se celebra esta tarde en una hacienda madrileña.

Las malas lenguas opinan que la ausencia de Rociiíto y su marido Fidel se debe a que la pareja no estaba dispuesta a participar en la exclusiva del festejo, pero se olvida de que las Campos sí lo hicieron cuando ella contrajo matrimonio con el ex aspirante a policía municipal. Aquí no vale lo de favor con favor se paga.

Tampoco se cuenta en el festejo con otra “ahijada” de doña Teresa, la periodista Belén Rodríguez, quien, según parece, si intervendrá en el “Deluxe” de esta noche. Si esto se cumple, ¿por qué rechaza ir a la boda, y en cambio si se sienta en el plató? La tertuliana alegó molestias físicas, tras una operación, para no ir al evento de la familia Campos. Y eso que es íntima amiga de Carmen Borrego, madre del novio.

Las Campos FOTO: GEN GTRES

La tercera ausente en un día tan especial es Belén Esteban, que fue invitada pero sigue convaleciente tras ser intervenida de la fractura de tibia y peroné, sufrida al colgarse de una barra, y caerse, en el plató de ‘Sálvame’. Comprensible su negativa porque apenas sale de casa y los médicos le han recomendado reposo absoluto.

Tres ausencias, sobre todo, las de Rocío y Belén, que habrán bajado el precio de la exclusiva pactada por la Borrego, como intermediaria entre la revista y su hijo. Nos dicen que la matriarca está muy dolida por tales ausencias, alguna la entiende, el resto no. Para ella es la primera novia de un nieto, y la vive con un fervor especial.