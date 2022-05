Carla Vigo se moja sobre la orientación sexual de su prima, la Princesa Leonor

Carla Vigo se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón en las últimas horas tras la reciente entrevista que ha concedido a la revista ‘Vanity Fair’. En ella, habla de su faceta como actriz, de cómo es su vida en la actualidad, y también de su prima, la Princesa Leonor, o de su tía, la Reina Letizia.

La joven ha opinado sobre la condición atlética de la mujer de Felipe VI y sobre las críticas que esta ha recibido por sus últimos estilismos: “Es su cuerpo. Si ella se ve a gusto así... En mi opinión personal, y no quiero que por eso digan que soy machista, el cuerpo está bien, pero los brazos así no quedan nada bien en una mujer. Si yo tuviera esos brazos, me vería horrorosa”, desliza una sincera Carla Vigo a la citada publicación, en la que además ha querido defender el papel de la monarquía: “No me gustaría que aquí hubiera una República, porque sé lo que pasaría… Supongo que los miembros de la familia real se tendrían que ir de aquí. Me parece normal que exista el debate, pero no que la gente los insulte y les llamen de todo por el simple hecho de que sean quienes son. La gente dice que no los han elegido, ¡pero es que ellos tampoco lo han elegido!”, asegura.

Carla Vigo y la princesa Leonor en un montaje FOTO: La Razón Gtres / EFE

A sus 21 años, y con una gran acogida en redes sociales, se define como activista y luchadora por los derechos del colectivo LGTBI, y es por eso que ha querido salir al paso de las informaciones que han circulado en los últimos tiempos sobre la condición sexual de la princesa Leonor: “No creo que mi prima Leonor, aunque pudiese, eligiera una pareja femenina. No sé si la institución estaría preparada, pero la gente no, ni de broma”.