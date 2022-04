Ana María Aldón confiesa que no ejerció la prostitución: “A veces me planteo dejar la vida”

Ana María Aldón y Diego Arrabal han sido los dos protagonistas del momento más tenso que se ha vivido en el plató de ‘Viva la vida’ este domingo. Tras las continuas insinuaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas sobre el pasado de la mujer de Ortega Cano, el colaborador se ha atrevido a hacerle la pregunta que todos esperaban, todo ello después de visionar un vídeo en el que Lydia Lozano contaba que, cuando Ana María era joven, su padre le obligaba a llevar dinero a la casa.

Ana María Aldón y Diego Arrabal FOTO: Mediaset

“¿En tu pasado en algún momento has tenido que ejercer la prostitución?”, preguntó el paparazzi ante el asombro de la protagonista. “Jamás. Jamás. Me parece aberrante tu pregunta. Jamás lo he hecho. Nunca. Tu pregunta me duele mucho más de todo lo que he escuchado ahí. Si lo hubiese tenido que hacer lo tendría que decir yo. Yo te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos”, contestó de forma rotunda y tajante, a la vez que dejaba entrever el dolor que todas esas informaciones le siguen causando a día de hoy.

Además, la protagonista ha sido preguntada si la complicada situación que atraviesa a nivel personal le ha llevado a plantearse dejar la televisión y alejarse del ruido mediático. Su respuesta ha dejado sin palabras a todos los allí presentes: “No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida. Si te planteas dejar la vida, lo dejas todo”, deslizó. Ante esta revelación, Emma García y Arrabal se levantaron para darle un abrazo, y, en el caso del paparazzi, para pedirle perdón públicamente.

Para concluir con este tema que le trae por la calle de la amargura, Ana María Aldón ha asegurado que “no se va a quedar callada”, y que tomará las medidas legales oportunas contra todos aquellos que hayan difundido informaciones falsas sobre su persona.