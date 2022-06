Jesús Manuel cuenta por qué han “echado” a Rocío Carrasco de Telecinco

El estreno de la esperada segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco está a la vuelta de la esquina, pero no será en Telecinco. La semana pasada se dio a conocer que los nuevos episodios verían la luz en la plataforma digital de Mediaset, Mitele Plus, una aplicación de pago por visión. De este modo, los usuarios interesados en seguir escuchando el testimonio de la hija de ‘la más grande’ deberán abonarse al servicio y desembolsar cinco euros al mes para poder descubrir los entresijos familiares que no desveló en la primera tanda de capítulos del reportaje.

Jesús Manuel Ruiz, antiguo colaborador de ‘Sálvame’, ha explicado en ‘Chismógrafo’ que Mediaset ha preferido apartar el documental de su parrilla televisiva en abierto porque “Rocío Carrasco y su marea fucsia no cuadran para las nuevas directrices de Telecinco”. El periodista sugiere que la falta de apoyo a la primogénita de la Jurado de buena parte del público y los escasos índices de audiencia cosechados en las últimas emisiones del reportaje habrían sido claves a la hora de que la cadena tome la decisión de “echar” a la hija de ‘la más grande’ de su parrilla televisiva comercial”.

Rocío Carrasco, en la primera parte del documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' FOTO: Mediaset La Razón

En cuanto al contenido que ofrecerá esta segunda parte de la serie documental, se supone que Rocío Carrasco dará respuesta a preguntas que todavía no ha contestado, como la misteriosa razón por la que se distanció de sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, o el origen de su enfrentamiento con su tío, Amador Mohedano. Parece que la heredera universal de Rocío Jurado no escatimará en descalificativos dirigidos hacia su “familia mediática”, a quienes tacha de “avariciosos y traidores” en el avance del reportaje.

También ahondará en la relación matrimonial de su madre con Ortega Cano. En los últimos años se ha especulado con que pudo no ser tan idílica como se quiso hacer creer ante la opinión pública, y ahora Rocío Carrasco está dispuesta a contar toda la verdad. “Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco no va a contar nada que afectara de manera fea a intimidad de su madre. Nos vamos a enterar de cosas, pero de Ortega Cano no creo que sean cosas importantes. Vamos a saber por qué esa relación no ha seguido porque evidentemente con Ortega tuvo relación después de la muerte”, apuntó Carmen Borrego, íntima de Carrasco, en ‘Sálvame’.