Joaquín Prat habla sobre el trauma que le ha supuesto su separación: “Solamente ha existido esa mujer en mi vida”

Joaquín Prat nunca ha buscado ser el protagonista de la noticia, pero en la noche de este miércoles, el presentador, acostumbrado siempre a ser el entrevistador, ha pasado a ser entrevistado por Jesús Calleja en una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’, donde ha aprovechado para hacer un resumen de su amplia y extensa trayectoria profesional en las dos últimas décadas.

Joaquín Prat y Jesús Calleja FOTO: Mediaset

Muy discreto con su vida personal, como ha demostrado en las ocasiones en las que se le ha preguntado por ello, ha abierto su corazón para hablar de su separación, la cual tuvo lugar el pasado verano: “Necesitaba desconectar un poco, porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor... las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así”, desliza el protagonista.

Siguiendo con este asunto, también ha confesado que la ruptura con Yolanda Bravo, la mujer con la que ha estado más de doce años y con la que tiene una hija de siete años, ha supuesto un cambio en su vida que, en un principio, resultó traumático: “Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo. Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer”, sentencia.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo

Después de casi un año como hombre soltero, y confesando que es una de esas personas que “necesita tener pareja” Joaquín Prat afirma que no ha sido fácil ese cambio radical en su vida, y es por eso que a veces “se le caen las paredes encima”, aunque poco a poco se está acostumbrado a estar solo, siendo plenamente consciente de que la decisión que ambos tomaron fue por el bien de todos: “Soy feliz a ratos”, concluye el querido presentador de Mediaset.