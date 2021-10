Joaquín Prat: así es su nueva vida de «soltero»

Gente

Separación

Joaquín Prat, 46 años, es uno de los presentadores más queridos y respetados del panorama televisivo. Discreto y celoso con su vida íntima y familiar, prefiere no ser protagonista de las noticias. Pero, muy a su pesar, ha transcendido la separación de la que había sido su pareja en la última década. La ruptura con Yolanda Bravo, a quien estaba unido sentimentalmente desde 2009, fue anunciada en exclusiva por la revista «Semana» y confirmada por el propio presentador. Los rumores de crisis eran habituales desde hace más de un año pero en todas las ocasiones habían sido negados por Joaquín Prat. La evidente lejanía de la pareja se hizo patente el pasado verano. El presentador aprovechaba sus vacaciones para viajar a Mallorca, su destino vacacional habitual desde que era un niño. Su padre, el gran Joaquín Prat, y su madre, Marianne Sanberg, tienen una bonita casa en el Puerto de Andratx. Viajó a la isla acompañado del pequeño Joaquín, nacido en 2015 fruto de la relación con Yolanda. La ausencia de la madre del pequeño hizo disparar el enésimo rumor de ruptura.

En esta ocasión, el entorno del presentador confirmó la noticia. Joaquín y Yolanda habían puesto punto y final a la relación. Joaquín no desmintió la noticia aunque ha evitado hacer comentario alguno. Atraviesa un envidiable momento profesional, consolida su posición como presentador en las tardes de Cuatro, compatibilizándolo como copresentador en las mañanas de Telecinco en «El programa de Ana Rosa Quintana». Sin embargo, el revés en lo personal le ha hecho mella. Porque estaba muy unido a los tres hijos que Yolanda Bravo aportó a la relación. El presentador era feliz con esa familia numerosa que ahora se ha roto.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo en la boda de unos amigos en 2018 FOTO: GEN GTRES

Su entorno desliza que para es una liberación que haya transcendido la noticia. Pese a lo doloroso de alejarse de los hijos de Yolanda, la relación había entrado en una dinámica insostenible. La convivencia como pareja era insoportable. Insisten también en que no ha habido ni discusiones ni terceras personas. Simplemente se acabó el amor y ni Yolanda ni Joaquín eran felices. Joaquín ha retomado su vida. Dedica la semana exclusivamente al trabajo y aprovecha lo que queda de tarde para disfrutar de su hijo. Sin embargo, los fines de semana vuelve a salir con sus amigos de juventud. Aunque nunca protagoniza escándalos y la discreción es una de sus virtudes, no tiene porqué esconderse. De hecho, la pasada semana se le vio con una espectacular joven disfrutando de la noche madrileña. Llegó a un conocido local, sobre las 21.00 horas, acompañado de un amigo. En el interior del local se reunieron con dos mujeres a las que, por cómo se comportaron, ya conocían. Aunque permanecieron sentados en grupo, casi todo el tiempo que estuvieron en el local, Joaquín y la misteriosa rubia conversaron mostrando síntomas de complicidad y una evidente atracción. Joaquín y la bella joven se besaron en repetidas ocasiones hasta que abandonaron el local.

Ya en la calle, Joaquín hizo una verdadera declaración de intenciones con la actitud que exhibió. Caminaron asidos de la mano hasta llegar al coche de su amigo en el que había llegado horas antes. La pareja se introdujo en el vehículo y acabaron la noche en una casa situada en una exclusiva urbanización del norte de Madrid. El presentador no quiere comprometerse con nadie. No tiene ni urgencia ni necesidad para iniciar una nueva relación. Pero reiteran los que le conocen que ni será la primera ni la última mujer con la que le puedan ver y fotografiar.

Joaquin Prat por las calles de Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

Nada que ocultar

Prat nunca ha hecho alarde ni ostentación de sus conquistas pero tampoco tiene nada que ocultar. Sus prioridades son su trabajo, al que dedica mañana y parte de la tarde, su hijo, al que se apresura a ver cada tarde al acabar la dura y prolongada jornada laboral, y el respeto a Yolanda Bravo. Y disfrutará de los fines de semana que no tenga a su hijo con la discreción que le caracteriza. Joaquín Prat sabe que es difícil para cualquier persona poder mantener una relación con alguien como él que trabaja casi todo el día de lunes a viernes e intenta aprovechar el máximo tiempo posible del tiempo libre que le queda para disfrutar de la compañía de su hijo. No es momento ni tiene predisposición para tener otra pareja pero tampoco sería fácil para esa mujer asimilar y soportar esas circunstancias, cuando el corazón y la mente del presentador estén abiertos a adquirir más compromiso en una relación. Joaquín quiere emular a las mariposas que van libres de flor en flor, aunque todo lo que proyecta puede venirse abajo cuando el amor aparezca. Quizá no sea dueño de su voluntad si esa llama vuelve a encenderse otra vez.