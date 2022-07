La razón por la que Joaquín Prat se ha disculpado con Belén Esteben en pleno directo: “Te pido perdón”

El foco mediático ha vuelto a dirigirse hacia Belén Esteban, tras varios meses alejada de la opinión pública a raíz del terrible accidente que sufrió en “Sálvame”, por el que se rompió la tibia y el peroné mientras realizaba una prueba al más puro estilo “Supervivientes”. La tertuliana ha concedido una entrevista a la revista “Semana” en la que ahonda en el sufrimiento por el que ha pasado por culpa de su convalecencia, y es que la recuperación no está siendo nada sencilla para ella. Recordemos que tuvo que ser operada y que le pusieron “20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”.

A lo largo de su entrevista, que abarca cerca de quince páginas de la revista, Belén Esteban se deshace en halagos hacia su marido, Miguel Marcos, que la ha cuidado y apoyado durante su larga y complicada convalecencia. También tiene palabras de cariño hacia sus compañeros de Mediaset que se han acordado de ella y le han enviado un mensaje para preguntar cómo está, entre los que se incluyen Ana Rosa Quintana, que también se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama que padece. “Nos animamos mutuamente”, indica.

Quien no se ha puesto en contacto con ella ha sido Joaquín Prat, también presentador de “El programa de Ana Rosa”, tal y como él mismo ha confesado. El periodista se ha mostrado arrepentido y se ha disculpado con Belén Esteban en pleno directo. “Quiero pedirte perdón porque no me he interesado por ti. Ni te he llamado ni enviado un mensaje. Es verdad que no somos amigos íntimos, pero sí compañeros y nos tenemos un cariño especial, y en todo este tiempo no te he preguntado. Te pido perdón, de verdad. Espero verte pronto”, ha expresado el conductor de “El programa del verano”.

Planes de boda truncados

Según ha confesado Belén Esteban en su entrevista, ella y su marido tenían pensado volver a casarse por la iglesia el próximo mes de septiembre. También querían viajar hasta Las Vegas para darse allí el “sí, quiero” de la forma típica: en una capilla disfrazados de Elvis Presley.