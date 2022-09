Raquel Lozano contra Omar Sánchez: “Esto es un punto y final”

Omar Sánchez entró en ‘Pesadilla en el paraíso’ confirmando que su relación con Raquel Lozano había terminado. “La quiero mucho, se ha portado conmigo de 10, pero ahora mismo hay un paréntesis. Entro sin ningún compromiso a ‘Pesadilla en el paraíso’. Entro a disfrutar, a darlo todo y no se sabe lo que va a pasar dentro o lo que va a pasar fuera. Ya a la vuelta se verá lo que pasa”, aseguraba días antes de entrar. Algo que también les dejó claro a sus compañeros del reality.

Una ruptura que él prefiere llamar “paréntesis” pero que a Raquel Lozano no ha sentado nada bien y después de varios “zascas” anoche en plató hacia el que fuera su “affaire” veraniego, era ella quien aseguraba que no era un paréntesis sino “un punto y final”. “Luego ha hablado bien de mí, que me quiere mucho. Quiere menos y quiere mejor, y sé más educado. No es oro todo lo que reluce, lo iremos viendo poquito a poco”, dijo.

Sobre su estreno en el concurso, Lozano se pronunciaba rotunda y muy dolida: “He visto la primera frasecita, la de que cree que Anabel Pantoja dentro de ‘Supervivientes’ se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo, estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete”.

Además, y según reveló ‘Sálvame’, en su ruptura habría pesado la llamada que Anabel Pantoja habría hecho preocupada a su exmarido para advertirle que su nueva novia habría ganado mucho dinero filtrando información de famosos y que pensaba que era algo que ahora estaría haciendo con él. Algo que habría provocado que Omar rompiese inmediatamente su incipiente relación con la ex gran hermana.