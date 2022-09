La importante petición de Gloria Camila a su novio antes de irse a “Pesadilla en el paraíso”

Teniendo en cuenta la complicada situación que atraviesa su familia, inmersa en una profunda crisis a raíz de las tensiones entre Ana María Aldón y Ortega Cano, Gloria Camila ha decidido hacer las maletas y marcharse a un entorno rural para participar en “Pesadilla en el paraíso”, y, de paso, ganar algo de dinero. Pero la joven es consciente de que las cosas no están bien en su casa y, preocupada, ha hecho una importante petición a su novio David antes de poner tierra de por medio.

Según la revista “Semana”, Gloria Camila habría pedido a su pareja que cuide bien a su padre durante el tiempo en que se mantenga alejada de él por el concurso. Lo cierto es que David se ha hecho un importante hueco en la familia y se ha convertido en uno más dentro del clan. Aunque se mantiene alejado de la opinión pública -de momento-, se ha dejado ver en varias ocasiones acompañando a su suegro en sus quehaceres diarios o entrando a su casa, conduciendo el coche mientras el diestro disfruta del viaje de copiloto.

Gloria Camila FOTO: MEDIASET MEDIASET

Gloria Camila se marcha a “Pesadilla en el paraíso” para intentar desconectar y alejarse de las polémicas que rodean a su familia, pero no puede evitar preocuparse por la complicada situación a la que tiene que enfrentarse su padre y cómo le afectará en los días en que ella esté fuera.

No es de extrañar que Gloria Camila haya confiado en David para cuidar de su padre. La pareja lleva junta desde finales del año 2019, y desde entonces no se han separado. No se les ha conocido ni una sola crisis y la colaboradora de “Ya es verano” solo tiene palabras buenas para él. “No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental... hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho”, escribía recientemente en su cuenta de Instagram.