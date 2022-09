El regreso de Paz Padilla a Telecinco genera sentimientos encontrados

Después de varios meses alejada de la televisión tras su abrupta salida de ‘Sálvame’, Paz Padilla regresó a Telecinco este fin de semana como invitadas de ‘Ya es verano’, el programa que presenta Frank Blanco. Durante la entrevista, la presentadora aprovechaba para cargar contra el que fue su programa: “Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida”.

A pesar de estas palabras, reconoció que le dolió mucho su despido del programa y que le molestó no poderse despedir bien de algunos de sus compañeros: “Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos”.

Ahora, unos meses más tarde, regresa feliz y con muchas ganas de volver a encontrarse con muchos de ellos. Un regreso a la cadena que genera sentimientos encontrados entre los que fueron sus compañeros en ‘Sálvame’, que no han dudado en pronunciarse al respecto; y en especial Belén Esteban, con quien protagonizó la famosa “polémica covid” en directo que resultó fulminante para la gaditana.

Kiko Matamoros, muy tajante, asegura que Paz Padilla “despreciaba nuestro trabajo”, mientras que Belén Esteban confiesa que se alegra de ”todas las cosas buenas que le pasan” porque le tiene “cariño”, y echa en cara a sus compañeros que “cuando tuve la movida con Paz, aquí hubo mucha gente que no fue legal”. “Yo si veo a Paz la voy a saludar, pero ha habido cosas que no... si no me devuelve el saludo pues hasta luego, Mari Carmen”, determina la colaboradora.