Paz Padilla, sin pelos en la lengua, contra ‘Sálvame’: así ha sido su comentado regreso a Telecinco

Paz Padilla ha sido una de las invitadas del sábado en ‘Ya es verano’. Frank Blanco anunciaba al principio del programa su regreso a la cadena y su entrevista se convertía en el plato fuerte de la tarde, generando muchísima expectación desde que se reveló su inesperada intervención. Hace tan solo unos días, la gaditana se sentaba en el plató de ‘El hormiguero’, cadena rival, y charló larga y tendidamente de algunos de los temas que más han causado revuelo estos últimos meses sobre ella, como su despido de Mediaset.

Paz Padilla durante la tarde de este martes en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Ahora, la humorista está de regreso a la cadena y ha hablado abiertamente con Frank Blanco sobre sus proyectos profesionales: desde el éxito de su libro hasta su obra teatral. Como era de esperar ( y como todos esperaban) también le dedicó unas palabras a su antiguo programa, ‘Sálvame’, que la despidió de manera fulminante de un día para otro. “Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida”, decía de manera tajante sobre el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. A pesar de estas palabras, reconoció que le dolió mucho su marcha del programa y que le molestó no poderse despedir bien de algunos de sus compañeros. “Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos”, confesó. Ahora, unos meses más tarde, regresa feliz y con muchas ganas de volver a encontrarse con muchos de ellos.

Para Paz Padilla, su regreso a la cadena es como una segunda oportunidad en el amor. Así se lo decía con humor al presentador nada más empezar el programa. quitándole un poco de hierro al asunto del despido: “Tú también eres nuevo como yo, aunque yo en segundas nupcias. Esto es como los matrimonios, a veces se separan y a veces se reconcilian”. La gaditana también aseguró que tras su marcha de Mediaset recibió muchísimos mensajes de apoyo y de cariño y que se sintió muy querida. Frank Blanco, por su parte, le respondió que “eres muy bienvenida a Telecinco”.