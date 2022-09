El regreso de Jordi González a la televisión no sería en Telecinco

Jordi González es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla y la mayor parte de su carrera se ha desarrollado entre los platós de Telecinco. Sin embargo, desde que se puso al frente de “Secret Story”, el catalán no ha vuelto a dejarse por la pequeña pantalla, y su ausencia llegó a disparar los rumores de que había sido despedido de Mediaset. Se generó tanta polémica que él mismo tuvo que salir al paso y aclarar que tan solo se había tomado un respiro.

“La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude, va muy bien”, reveló Jordi González en su cuenta oficial de Instagram. De momento, ya han pasado más de doce meses y no parece que el presentador vaya a regresar pronto ante las cámaras, tal y como él mismo ha vuelto a explicar en una reciente entrevista en “Collapse”, un programa de TV3, la televisión autonómica catalana.

El presentador Jordi González / Foto: Gtres

“Añoro la ciudad y TV3 mucho, porque aquí he sido muy feliz y hemos hecho cosas muy chulas”, comienza diciendo Jordi González. Aun así, tiene previsto seguir de año sabático, y ha dejado claro que, si volviera a la televisión, su reaparición no tendría lugar en Telecinco, sino en TV3, el canal en el que comenzó su carrera y del que tan buenos recuerdos guarda. “Ahora no tengo mono de televisión, pero, de hacer aquí, en TV3, un programa con Marta Torné, sí”, recalca.

De este modo, parece que el regreso de Jordi González a la televisión no tendrá lugar en Telecinco, sino que el presentador prefiere volver a sus orígenes y apostar por la autonómica.