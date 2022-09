Jorge Javier “asalta” la casa de Conchi, hermana de José Ortega Cano

Conchi Ortega, hermana de José Ortega Cano, ha sido “asaltada” esta misma tarde por Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha presenciado en casa de la hermana del diestro para hablar sobre las polémicas que sacuden a la familia. Algo que parece no haber sentado del todo bien a su hermana Mari Carmen, que ha llamado por teléfono para impedir que se produzca la improvisada entrevista.

Pese a la insistencia del presentador de ‘Sálvame’ por hablar sobre temas que sacuden la vida de su hermano, Ortega Cano, Conchi se ha mostrado hermética y molesta, asegurando que no quiere pronunciarse al respecto y tomando el té con Jorge Javier: “A él no le gusta salir en la televisión, le tenéis que dar menos... No quiero hablar nada, a mi estas cosas solo me traen problemas”.

La hermana del diestro ha aprovechado dicho momento para pedir que traten mejor a Ortega Cano: “Quiero que mi hermano esté tranquilo y le tratéis bien. Mi hermano es muy buena persona. No tenéis que hablar más de él, le va a pasar algo. Ya está bien de tanto pisotearlo”.

El conductor del programa ha preguntado a Conchi sobre su relación con Rocío Carrasco, a lo que la murciana ha respondido tímidamente, “bueno, yo me llevo bien con todo el mundo”. Sobre quien no ha querido hablar es sobre Ana María Aldón, el colaborador Kiko Jiménez o Antonio David Flores: “sí lo conocía, pero no quiero opinar”.

Sobre el concurso de Gloria Camila en ‘Pesadilla en El Paraíso’, Conchi ha asegurado que ve a su sobrina “muy bien, es muy buena niña”. E invitada a ‘Sálvame Deluxe’, la hermana del torero ha asegurado que solo iría a la televisión “si me pagas lo mismo que a la Carrasco”.

Un desagradable momento para la familia Ortega Cano, que no ha visto con bueno ojos la inesperada visita de Jorge Javier a la casa de Conchi, en especial a Mari Carmen.