Gema Aldón tacha de cobarde a Ortega Cano y aconseja a su madre que se separe del diestro

Gema Aldón ha sido la última invitada en el ‘Deluxe’ y, como era de esperar, sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. La hija de la diseñadora ha vuelto a cargar contra todo el clan de Ortega Cano, haciendo aún más grande la brecha que les separa en estos momentos. “Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto. Le he aconsejado a mi madre que se separe de Ortega Cano”, decía Gema Aldón sobre la situación tan delicada que está viviendo su progenitora con su marido.

“Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona. Su modus operandi es defenderse primero él. Yo tengo resquemor. Es mi madre y me duele. Ella me ha parido. No me gustan los feos que le hace”, sentenciaba la hija de la diseñadora, sin pelos en la lengua. Para ella, el diestro ha actuado de manera muy cobarde por no haber puesto a su madre en su lugar frente a su familia: “No se atreve a pararles los pies”.

Gema Aldón en el "Deluxe" FOTO: La Razón Mediaset

Gema Aldón también se ha pronunciado sobre Rocío Carrasco y ha vuelto a dejar muy claro que está posicionada de su parte. “No lo va a aceptar nunca, porque sabe que muchas de las cosas que dice Rocío son verdad. Yo veo actitudes en Ortega Cano que me cuadran con lo que ha contado Rocío. Por ejemplo, cuando dijo: ‘Yo soy Ortega Cano’. Él es como una persona grandiosa, me cuadra que dijera eso”, confesaba la joven. Está claro que estas palabras de la hija de Ana María Aldón van a traer mucha cola y que la familia del torero no va a quedarse callada después de sus acusaciones.

Para finalizar, la hija de Ana María Aldón ha vuelto a pronunciarse sobre el polémico mensaje que le envió a Gloria Camila y que provocó el distanciamiento y la ruptura entre ellas. A pesar de las hirientes palabras que le dedicó, la joven no se arrepiente del contenido y sigue defendiendo a su madre a capa y espada: : " En ese momento era lo más bonito que le podía decir”.