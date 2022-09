El día en que el exnovio de Ana María Aldón sembró la duda sobre la paternidad de su hijo con Ortega Cano

Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas del mundo del corazón debido a su crisis matrimonial con Ortega Cano. Hasta el momento, y pese a su escasa relación más allá de los cruces de palabras que protagonizan en televisión, ninguno de los dos ha confirmado la separación. Una separación que está trayendo cola tanto para ellos como para sus respectivas familias.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Jesus Briones GTRES

Lo cierto es que antes de estar con el torero, la diseñadora mantuvo una relación con Juan Montiel, un hombre también dedicado al mundo de la tauromaquia. En el año 2012, el ex de la andaluza se sentó en el ‘Deluxe’ para contar que ella le había dejado para comenzar un nuevo idilio amoroso junto a Ortega Cano. El que fue pareja de la mujer de Ortega Cano dejaba en muy mal lugar a la colaboradora de ‘Ya es Verano’ tras contar sus vivencias comunes tras cuatro años juntos. “Se fue a trabajar y no volvió”, confesó Montiel entonces. “Tengo seis cornadas en mi cuerpo y la que me ha dado ella es la más gorda de toda mi vida”, confesó, asegurando que nunca volvería a estar con ella.

Juan Montiel:jamás volvería con Ana María Aldon.

Jorgeja le vuelve a preguntar qué pasaría si el hijo fuese suyo

Y el dice que depende,si hace 2 o 4 puede ser o no pero que no coincide

Y empiezan a echar cuentas

Jorgeja le dice..si nace en navidad,feliz navidad y eres padre pic.twitter.com/kgVT7jLA0D — Mimy💫 (@MimiiiS79) September 18, 2022

Los amigos del ex de Ana María también le dedicaron las siguientes palabras. “Lo que esta señora ha hecho con Juan Montiel es una puñalada trapera, sin darle una explicación. Su currículum es bastante negro. Yo la definiría como una persona fría, calculadora y que tiene afán de poder”, decía uno de ellos. “Es una mujer fría y calculadora. Tiene algo que atrae a los hombres hasta el extremo de arruinarlos y siempre los busca que tengan pareja, dinero y poder. Los absorbe al máximo y, cuando los arruina, les da la patada y se va”, decían.

Respecto a la paternidad del hijo en común de la diseñadora y Ortega Cano, Juan Montiel dijo lo siguiente: “Si coinciden las fechas del embarazo, ese hijo no podía ser mío. Fue en marzo la última vez que tuve relaciones con ella y en mayo se anunció el embarazo. Es muy fácil, solo hay que tener paciencia y esperar”, a lo que Jorge Javier contestó: “Si el niño naciera en diciembre, feliz Navidad y eres padre”.