Fabiola Martínez y Bertín Osborne, ¿segunda oportunidad? La venezolana responde

Cuando parecía que entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez tan solo hay una buena relación por el bien de sus hijos Kike y Carlos, vuelven a resurgir los rumores de una posible segunda oportunidad año y medio después de su separación. La culpa de ello la tiene la aparición del cantante en el programa ‘Viva la Vida’, en el que no cerraba la puerta a una hipotética reconciliación con la venezolana.

Y es que Bertín Osborne confesó que en el caso que se plantearan volver a retomar su relación, “tendría que ser Fabiola la que me diera a mí una segunda oportunidad”, pero aclaró que: “No voy a venir yo ahora de machito chulito, aunque separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos el doble”.

Fabiola Martínez FOTO: Jose Velasco Europa Press

Unas palabras que hacían saltar las alarmas y que ahora, Fabiola Martínez aclara a Europa Press: “Estamos bien así. La puerta nunca estará cerrada, es el padre de mis hijos. Si no, nos hubiésemos divorciado”. “Nunca se sabe, pero en mi caso, estamos bien así los dos”, apunta, dejando la puerta entreabierta a un futuro al lado del cantante, pero no por el momento.

“Ahora estoy bien, disfrutando, recuperando amigos, haciendo planes y no estoy cerrada al amor pero tampoco estoy buscando”, admite a dicho medio, confesando que ahora quiere ser “egoísta” y disfrutar de su soltería: “Me lo paso fenomenal conmigo misma y no quiero complicaciones. Bastante tengo con sacar tiempo para mí como para empezar a compartirlo con una persona”.