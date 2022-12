Amador Mohedano afirma que llamó “mil veces” a Rocío Carrasco pero que nunca le cogía el teléfono

Amador Mohedano no aparece en televisión (de momento), pero sí ha estado presente una noche más en la plataforma Youtube de la mano del youtuber Juanjus, con el que comparte tiempo y espacio desde hace algún tiempo. Allí se ha expresado y desahogado sobre su sobrina, Rocío Carrasco, ahora que la ‘calma’ parece que se apodera de todo este asunto después de casi dos años intensos.

“Yo he llamado a mi sobrina mil millones de veces. El que la ha llamado siempre para felicitarla las navidades, cumpleaños, actos de familia y todo eso he sido yo. Ella nunca me ha llamado. Cuando empieza toda esta historia mía con ella de rabia, la hemos seguido llamando muchas veces, tanto yo como mi hermana Gloria o mi cuñado José Antonio, pero ella nunca te contesta, ni a las llamadas, ni a los correos electrónicos ni nada, pues para qué voy a perder el tiempo...” ha comenzado diciendo.

José Antonio Rodríguez, Rosa Benito, Gloria y Amador Mohedano en Chipiona FOTO: Gtres

“Yo ahora mismo estoy muy dolido porque ha dicho muchas barbaridades. Yo pienso que si pasa el tiempo, si ella reacciona y pide ayuda a su familia, te lo digo desde ya que me voy a por ella y me la traigo para que esté con nosotros. Ya hablaríamos de todo cuando sea, pero que vuelva a estar con nosotros... Que se quite la gente que tiene alrededor, porque está claro que le han aconsejado fatal”, desliza tajante.

El ex de Rosa Benito ha querido contar una anécdota del pasado que todavía tiene dentro sobre unas navidades que quiso pasar junto a su sobrina: “El primer año que ellos (Rocío y Fidel Albiac) fueron a pasar las navidades con María Teresa Campos, yo tenía organizada una cena familiar en mi casa de Madrid. La llamé a ella para que viniera, y me dijo ‘tito, no tengo ganas de salir a ningún lado’, y a los dos días la veo en las revistas en una cena con María Teresa. Eso son cosas que te decepcionan y que duelen”, afirma.

El hermano de Rocío Jurado concluye este asunto pronunciando las siguientes palabras: “Ella nunca ha tenido interés en la carrera artística de su madre, NUNCA, y aunque me crucifiquen lo seguiré diciendo, y que venga ahora con el campo labrado a recoger las mieles, pues no es justo, pero ella lo va a tener para el resto de su vida. Mi conciencia está tranquila”.