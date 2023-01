¿Bisbal o Chenoa? Rosa López lo tiene claro y se decanta por uno de los dos

Anoche Rosa López sorprendió como jurado en el ‘Mediaset Night Fever’. La cantante, junto a otros compañeros, fue la encargada de valorar las actuaciones de los participantes del programa más variopinto de Telecinco y vivió una noche muy intensa en la que tuvo tiempo para hablar sobre la polémica relacionada con sus antiguos compañeros de ‘Operación Triunfo’.

Rosa López siempre se ha caracterizado por ser una muy sincera y apaciguadora en cualquier conflicto. En estas últimas semanas, la artista ha estado en el ojo del huracán mediático tras unas declaraciones de Chenoa sobre la amistad de ambas, en las que dejaba claro que no eran amigas. Estas palabras provocaron un gran cisma entre todos los compañeros y participantes de primera edición de ‘OT’, que siempre habían alardeado de ser una gran familia aunque pasaran los años.

ALMERÍA, 20/11/2022.- El cantante David Bisbal junto a Rosa López durante su actuación celebrada esta noche en el Power Horse Stadium de Almería para conmemorar sus 20 años de carrera musical. EFE/ Carlos Barba FOTO: Carlos Barba EFE

Y, como era de esperar, durante la última gala del ‘Mediaset Night Fever’, la cantante se vio entre la espada después de que le preguntasen si prefería más a Chenoa o a Bisbal. Tras formular la pregunta, Rosa López contestó tajante: “Esto no se hace”. Pero, aunque parecía que no se iba a mojar en un principio porque, según ella, son “dos compañeros. Es como si me dicen: Mi padre o mi madre”, finalmente no pudo evitar el conflicto y acabó respondiendo sobre la cuestión. “Hace poco he visto a David, pues David, pero antes también vi a Laura. Maravilla los dos”, terminaba decantándose por el almeriense. Sin duda, Rosa López no quiso entrar en más polémicas contra su excompañera Chenoa, intentando ser lo más correcta posible con su respuesta.

Todo esto comenzó cuando Chenoa, en el cumpleaños de Natalia, la pequeña de la edición de ‘Operación Triunfo’, dijo que Rosa López no era su amiga. “Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda”, sentenció. “No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más”, subrayó después. Tras estas palabras, la relación de ambas y de todos los compañeros volvió a estar en el punto de mira y Rosa López tuvo que romper su silencio sobre los sucedido, a pesar de que no le guste mojarse en asuntos que no están relacionados con su carrera profesional. “El primer pensamiento es que alguna prensa a veces no entiende que esto es irrompible. Y lo mismo te pone un día en un pedestal y otro día crea polémica. Somos amigos todos. A veces nos ponemos nerviosos pero yo no me puedo dejar llevar por lo que hayáis sacado de contexto porque además no he visto nada” dijo para la revista ‘Semana’ tras lo sucedido.