Rosa López presume de músculos tras perder 40 kilos

Rosa López se ha convertido en el ejemplo perfecto de que se puede perder peso a base de esfuerzo, ejercicio físico y una alimentación saludable. Ya nada queda de aquella joven que se dio a conocer a la opinión pública en la primera edición de “Operación triunfo” y que ha conseguido bajar hasta cuarenta kilos. Su secreto no es otro que un estilo de vida activo en el que el deporte y una dieta variada son los principales protagonistas.

Sin duda, su pareja Iñaki García se ha convertido en una de sus principales motivaciones a la hora de hacer ejercicio. Juntos acuden cada día al gimnasio y no perdonan ni siquiera los días festivos. El resultado no es otro que una figura moldeada y una musculatura de infarto de la que Rosa López ahora puede presumir.

Tras varios fracasos sentimentales, Rosa López por fin vuelve a sonreír al lado de su pareja, de quien asegura estar completamente enamorada. “Le quiero con locura y espero que sea para toda mi vida. Esto es amor de verdad, yo entendía el amor de otra manera. La mayor lotería es encontrar a tu compañero de vida, yo siempre lo he buscado. No hay hombre mas bonito que mi Iñaki. Aunque esto se acabara esto sería para toda mi vida”, señaló la cantante en “Gente Maravillosa”, el programa que Toñi Moreno presenta en Canal Sur.

Igual de emocionado se mostró el policía cuando entró al plató del formato para dar una sorpresa a Rosa López. Entre lágrimas, Iñaki García señaló: “Rosa es maravillosa. Tiene un corazón enorme, es cómo me mira, cómo me trata... Me aporta luz y me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es el amor de mi vida”, ha dicho el policía emocionándose. “Me ha abierto un mundo que no conocía. Paz”.