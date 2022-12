Chenoa y Rosa López acercan posturas tras su última polémica: “Esto es irrompible”

Continúa el “salseo” entre Chenoa y Rosa López. Este lunes conocimos el supuesto distanciamiento entre las cantantes por, según ‘Socialité', la amistad de la granaína con David Bisbal, algo que no sentaría del todo bien a la argentina que aseguraba a los medios que, entre ambas, “no hay mal rollo ni nada, pero Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia”. Unas palabras que habrían dolido a la que fue su gran apoyo dentro de ‘Operación Triunfo 1′.

Tras la polémica, ambas reaparecían por separado. Rosa López lo hacía en un evento musical, en el que culpaba a la prensa de alimentar una polémica inexistente entre ellas y confesaba que su amistad con Chenoa es “incorrompible” e “imposible de romper”; afirmando rotunda que es “amiga tanto de Chenoa como de todo el grupo”.

Por su parte, la argentina, se dejaba ver de lo más sonriente a pocos kilómetros de allí, en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Dispuesta a zanjar de una vez por todas este asunto, se mostró más parca en palabras que Rosa y se limitó a quitar hierro a sus polémicas declaraciones puntualizando: “No hay nada liado. Somos compañeras y el cariño siempre está ahí, por supuesto. Eso va dentro del mensaje”.

El cantante David Bisbal junto a Rosa López durante su actuación celebrada esta noche en el Power Horse Stadium de Almería para conmemorar sus 20 años de carrera musical. FOTO: Carlos Barba EFE

El motivo de su distanciamiento

Según confirmó una fuente cercana a Rosa López a ‘Socialité’, al parecer, el motivo del distanciamiento entre ambas tendría nombre y apellidos: “Que Rosa tenga una muy buena relación con David Bisbal no entra en la cabeza de Chenoa. Chenoa es una tía muy impulsiva, entonces no lo va a reconocer, no lo va a decir públicamente, pero es muy evidente”. “España entera sabe que Chenoa no termina de superar su ruptura con David Bisbal (...) Aquí hay dos bandos. O estás con David, o estás con Chenoa, y el que está con David sufre consecuencias”, sentenció dicha fuente al programa de Telecinco este mismo fin de semana.

Aunque, tras sus últimas declaraciones, parece que ambas cierran este polémico “capítulo” de su amistad.