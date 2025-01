Alejandra Rubio alucina con el “ligón” de su primo y desvela un amor fuera de la casa

Alejandra Rubio ya ha regresado al trabajo tras convertirse en madre junto a Carlo Costanzia. Fue el pasado lunes cuando ocupaba su asiento en ‘Vamos a ver’, pero este miércoles regresaba al plató de Telecinco para prestar sus servicios. Antes había hablado de ella misma, cómo había llevado estos primeros meses de embarazo y cómo había vivido lo sucedido a Anabel Pantoja, con la que mantiene contacto directo desde el hospital. Pero hoy regresaba para dar su opinión sobre lo que acontece en la crónica social, así como en el interior de la casa de Guadalix de la Sierra en la que ahora se graba ‘GH Dúo’. Un reality en el que ha entrado a participar su primo, José María Almoguera, que forma pareja con Jeimy, quien fuese novia de Carlo Costanzia semanas antes de aparecer la hija de Terelu Campos en su vida.

Alejandra Rubio regresa a "Vamos a ver" tras dar a luz a su hijo Carlo Telecinco

Después de un tiempo sin querer responder a los reporteros sobre qué opinaba sobre lo que sucedía en el concurso, ahora sí que se ha sentido cómoda para hacerlo. Así, se ha enfrentado en un primer momento al beso del hijo de Carmen Borrego con María La Jerezana. El pudor se ha propagado entre el clan, pues al igual que le sucede a la madre, la prima también muestra sus recelos a que la pasión pueda desmadrarse frente a las cámaras: “Yo le veo muy bien, disfrutando…”. Y, aunque se hayan criado juntos, hay esta faceta de él no la conocía: “Mi primo es un ligón, no me esperaba eso de él”, reconocía.

Y es que José María Almoguera no solo estaría cimentando una posible relación en el reality con María, sino que también tendría a quien dar explicaciones en el exterior. El hijo de Carmen Borrego mostró su preocupación por lo que se estaría pensando fuera y pidió disculpas a una misteriosa mujer que tiene por nombre Amanda. Nadie sabe a ciencia cierta quién es, pero hay pistas que hacen creer que se trataría de una persona con la que se estaba citando. Eso lo piensa también Alejandra Rubio: “Yo creo que Amanda es la última chica con la que se estaba viendo, la que decía Alexia, pero no tengo ni idea. No creo que sean pareja, pero si han estado quedando”, desvelaba sin entrar en muchos detalles, pues parece que ella tampoco lo tiene muy claro.

Sea como fuere, parece que lo de José María Almoguera y María La Jerezana no tiene visos de convertirse en una gran historia de amor. Eso sí, parecen dispuestos a pasárselo bien y disfrutar de su mutua compañía. Eso lo entiende así Carmen Borrego, que también se ha visto obligada a opinar sobre los arrumacos varios de su retoño en televisión: “Es muy pronto para que estén enamorados, pero no creo que sea una carpeta. Veo mucha pasión en esos besos furtivos”. Si no triunfa el amor, al menos que sí lo haga la amistad: “Amigos van a ser fuera de la casa. Y esa tensión sexual la tendrán que solucionar. José es muy picaflor, tiene más amigas que amigos”, dejaba entrever la fama que arrastra su hijo. Pero, ¿quién sabe? Quizá en breve sea presentada a la familia, aunque lo ve muy precipitado Carmen: “Creo que se gustan, pero de eso a que la madre sea mi consuegra es un largo camino por recorrer”.