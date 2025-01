Alejandra Rubio habla así de Anabel Pantoja tras regañar a su madre por su indiscreción

Alejandra Rubio se ha recuperado tras haber dado a luz a su primer hijo y ha retomado su trabajo en televisión. Así, en su primer día como colaboradora tras ser mamá, ha detallado cómo son ahora sus días con Carlo Costanzia y su bebé. Además de detallar cómo han sido estos primeros meses y el papel que han jugado las abuelas, Terelu Campos y Mar Flores, también ha cumplido con su tarea de analizar los temas de actualidad. Esto marca inevitablemente poner el foco en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece ingresada la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Alejandra y Anabel fueron madres con pocos días de diferencia y por su trabajo como influencer y sus colaboraciones televisivas han tenido un recorrido similar. Es por eso que entablaron una bonita amistad, en la que incluso han intercambiado consejos durante el embarazo y tras dar a luz. También en estos difíciles instantes en los que la pequeña Alma está hospitalizada.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Alejandra Rubio le ha mandado mensajes a su amiga para hacerle saber que está ahí para lo que necesite y que se sienta arropada, aunque sea desde la distancia. Algo que Terelu Campos puso sobre la mesa mediática al tratar el tema en su papel como colaboradora. Esto no le gustó nada a su hija, quien hubiese preferido una mayor discreción, dadas las circunstancias: “Mi madre contó el otro día que yo había hablado con Anabel, yo lo hubiera llevado en privado”. Se hablaban desde el embarazo y continuaron en contacto después, como así se mantiene durante el ingreso de la pequeña Alma, aunque sea breve y las respuestas tan solo mediante emoticonos. Pero este detalle lo quería mantener en la intimidad, pues considera que así se lo debe a su amiga, aunque su madre pecó de indiscreta.

Alejandra Rubio le debe mucho a Anabel Pantoja. Ya lo había dicho con anterioridad, pero ahora se hace más importante su mensaje, pues seguro se reciban con especial cariño desde una sala de espera del hospital canario: “Solo tengo palabras de agradecimiento para ella. Ha estado súper pendiente de mí y nos aconsejábamos mutuamente. Desde que me enteré de esto, me lo he tomado muy personal. Como si fuera mío…”, asegura la hija de Terelu Campos, visiblemente afectada por la noticia y la cercanía de los afectados. El ingreso de la pequeña Alma el pasado 10 de enero en la Unidad de Medicina Intensiva le ha dejado “muy tocada”. Quiere mandarle todo su apoyo a Anabel, a quien le reconoce una fortaleza digna de admirar: “Ella está en modo supervivencia como la pedazo de madre que es y ojalá todo vaya bien. Ojalá sea un milagro”, pedía.