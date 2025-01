Hugo afila sus cuchillos contra María La Jerezana tras sus besos con José María Almoguera

Los amantes del universo de ‘Gran Hermano’ siempre recordarán la historia de amor que surgió en su tercera edición entreMaría La Jerezana y Hugo Pierna. Después continuaron amándose durante 12 años, hasta que rompieron el corazón de sus fieles al anunciar que su amor se había agotado hace un año. Así llegaba el silencio y parecía que ambos perdían el foco mediático, hasta que este 2025 ha comenzado con nuevos aires televisivos. Especialmente para ella, que ha regresado a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en ‘GH Dúo’, también en su tercera edición, para también encontrar de nuevo el amor. Al menos eso es lo que parece que está sucediendo en directo y bajo un edredón, donde ya se han producido los primeros besos conJosé María Almoguera. ¡Tenemos carpeta! Pero parece que Hugo no lo está celebrando tanto como lo hace la audiencia y es que ha puesto a caer de un burro a su ex.

José María Almoguera y María La Jerezana besándose GH Dúo 3

Después de unos días con su correspondiente tonteo, al fin llegó el momento del beso. Esto ha hecho que el hijo de Carmen Borrego y su nueva ilusión estén en boca de todos en los debates de la cadena. Tanto que, por supuesto, ha terminado por llegar a oídos de su exnovio, Hugo Pierna. Eso sí, parece que él está siguiendo el concurso de cerca y que no es ajeno a lo sucedido, pues tiene una opinión muy formada sobre esta incipiente historia de amor que, por supuesto, dice no creerse. La conoce muy bien, al menos sí antes, pues ha pasado 12 años a su lado, aunque hace un año que decidieron tomar caminos por separado que han terminado con los de ella en un reality y en brazos de un miembro del clan Campos.

Aunque no ha querido tomar protagonismo desde que su exnovia regresase a la pequeña pantalla, Hugo finalmente ha reaccionado al beso de María con José María Almoguera. Lo ha hecho respondiendo a las preguntas de ‘Vamos a ver’, con gran contundencia y dejando bien claro que su historia de amor no terminó nada bien y que el rencor sigue latente. Sobre qué le ha parecido que se haya acercado al hijo de Carmen Borrego, mantiene que “si le ayuda a estar más feliz, me alegro por ella”. Parece cordial, si no fuese porque después añade la pullita: “La he visto algo apagada”. Ahora que la ve más activa en la convivencia, se sorprende por el hecho de que en menos de dos semanas haya decidido dar el paso de besarse: “Me parece poco doce días, pero bueno, si es lo que ha sentido, espero que sea real y no parte de una estrategia”, apunta, pues no está muy convencido con lo que está viendo y duda de sus intenciones.

"Seguramente será feliz tomándose un café con Carmen Borrego"

Hugo Pierna es demoledor a la hora de valorar los movimientos de su ex en ‘GH Dúo’. No cree que sus intenciones sean las mejores para acercarse a José María Almoguera. Así lo deja entrever cuando le preguntan sobre si considera que María La Jerezana puede sentir algo por él. No lo duda: “No reconozco a la persona con la que estuve 12 años, así que no sé decirte qué tipo de persona le puede gustar a María”. Unas declaraciones que encierran un reproche pasado. Pero vuelve a la actualidad al dejar claro que su ex estaba ansiosa por tener una nueva oportunidad en televisión: “Lleva años queriendo entrar en algún programa. Espero que lo disfrute”, sentencia con cierto pesar y algo de ironía. Y es que define a la que fuese el amor de su vida como “una persona a la que le gusta mucho los cotilleos y el mundo del famoseo. Seguramente será feliz tomándose un café con Carmen Borrego”.