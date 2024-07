Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ponen tierra de por medio: sus opulentas vacaciones

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia necesitan un respiro: después de que la pareja anunciase el embarazo de Rubio en la revista '¡Hola!' la influencer ha manifestado sentirse sobrepasada por esta tormenta televisiva. Este lunes, los futuros papás han sido vistos tomando un tren en la estación de Atocha de Madrid hasta Sevilla. Ahora, han decidido darse un respiro y han escogido El Rompido (Huelva).

Sus exclusivas vacaciones

Alejandra y Costanzia se alojan en el exclusivo Hotel Fuerte El Rompido, un complejo de cuatro estrellas que cuenta con lujosas instalaciones. Ha sido la propia Alejandra la que ha filmado en sus historias, como es su edén de respiro y ha mostrado una amplia habitación en la que había una terraza que daba a unas vistas privilegiadas.

Vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

El complejo también dispone de una piscina rodeada de árboles y abundante vegetación. Se encuentra situado junto a la urbanización Marina, una de las más exclusivas de la zona; está cerca del Parque Nacional de Doñana y al lado de una playa virgen de 14 kilómetros de arena fina.

Decididos a desconectar

La pareja ha decidido continuar en silencio y se ha negado a hablar con la prensa. Este lunes, el programa 'Ni que fuéramos shhh' intentó localizarlos, llamando al hotel en directo. No obstante, desde recepción le comentaron que para respetar la privacidad de sus huéspedes, no podían proporcionarle ningún tipo de información.

Cabe mencionar que los colaboradores del programa han sido muy críticos con la nieta de María Teresa Campos. La semana pasada, Alejandra se derrumbaba en vivo en el programa 'Así es la vida' en el que es colaboradora. "Gracias a Dios no nos esta afectando como pareja. Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. ¿Queréis que diga lo que siento o no? Están haciendo todo lo posible pero no lo van a conseguir. Estoy muy sensible. Ya sé que es televisión, pero es que es mi vida", comentaba entre lágrimas mientras era contenida por Sandra Barneda.

Además, la creadora de contenido vio lo que decían de ella otros televisivos como Alexia Rivas, Isabel Rábago, Ana Rosa Quintana, Leticia Requejo, Alessandro Lequio, entre otros... "Me da vergüenza de ellos. Me parece una barbaridad, que me traten como si fuera g... Gracias a Dios mi hijo no me verá nunca haciendo comentarios así. Han sido crueles, en su conciencia queda", sentenció.