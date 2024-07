Alejandra Rubio revela los motivos por los que se fue de casa a los 18 años

Alejandra Rubio continúa dando de qué hablar. La influencer se encuentra a punto de comenzar el segundo trimestre de su embarazo de Carlo Costanzia, noticia que ha provocado auténticos ríos de tinta. Ahora, la hija de Terelu ha concedido una entrevista a Pilar Vidal, en la que ha mostrado su faceta más personal.

Rubio ha recordado alguno de los momentos más complicados de su vida, como cuando cumplió los 18 años y ha asegurado que no lo celebró por su "actitud de niñata". Además, ha asegurado que se fue a esa edad de casa de su madre por el "pavo" y el pavor que le provocó su repentina exposición pública. "Qué a los 18 años me iba de casa era algo que llevaba diciendo toda la vida. Yo lo tenía muy claro, y me fui", ha sostenido.

Ahora, la nieta de María Teresa Campos ha admitido que si volviese atrás no tiene tan claro si fue una buena decisión: "Igual no me tenía que haber ido porque vivía muy bien, pero fue una experiencia", ha reflexionado, pero ha puntualizado que gracias a independizarse pudo "aprender a valorar más las cosas". Con estas palabras, ha recalcado que "jamás" le pidió ayuda económica a sus padres aunque reconoció que Terelu le echó la mano "un par de veces": "Mis padres no me han pagado el alquiler en la vida, aunque es verdad que mi madre me ha ayudado un par de veces".

Las palabras de su padre

El padre de Alejandra, Alejandro Rubio, ha preferido mantener una actitud discreta, pero cuando Europa Press le ha preguntado, ha confesado que no recordaba "cómo le contaron la noticia". Asimismo, admitió que tenía sentimientos encontrados con el embarazo de su hija. "No lo sé. A mi hija la veo bien. Es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer”, comentó y agregó que pensaba que su hija "era un poco joven".

Alejandro Rubio Gtres

"Ya se lo he dicho a ella pero bueno, si ella es feliz, para mí eso es lo más importante. Tiene su edad y ya tiene su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente pero vamos, al tiempo”, zanjó.