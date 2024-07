Alejandra Rubio no puede contenerse y rompe en llanto en directo con Sandra Barneda

Después de recuperarse del coronavirus, Alejandra Rubio ha vuelto a 'Así es la vida', programa presentado por Sandra Barneda del que es colaboradora. Rubio ha comenzado sonriente y aparentemente calmada pero después de un comentario del también colaborador Antonio Casado, la nieta de María Teresa Campos ha expresado su desacuerdo: “No ves, es que ya estamos con los comentarios de mierda… un poquito de cuidado, ¿eh? Pero, no te preocupes, Antonio, habla tú que yo me callo”, ha respondido.

Alejandra Rubio y Sandra Barneda Telecinco

Ante esto, Barneda la ha reprendido a la vuelta de publicidad: "Como dices que tenemos preguntas y comentarios de mierda, prefiero que hables. Yo sé que estás en un momento sensible, pero yo creo que hay que saber diferenciar… y ahora estamos jodidos, veníamos con ganas de verte, estar contigo y nos hemos quedado mal…" ha apuntado y la hija de Terelu no ha podido contenerse y se ha derrumbado en directo, abrazando a la presentadora.

"Lo tenemos todo en contra"

"Gracias a Dios no nos esta afectando como pareja. Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. ¿Queréis que diga lo que siento o no? Están haciendo todo lo posible pero no lo van a conseguir. Estoy muy sensible. Ya sé que es televisión, pero es que es mi vida", ha dicho Alejandra entre lágrimas.

Posteriormente, ha confesado que lo pasó mal viendo la entrevista que dieron el pasado viernes su madre y Carlo Costanzia en el programa '¡De viernes!', en el que Terelu también se estrena como colaboradora: "Sufrí en parte viendo la entrevista. Yo creo que él estuvo bien aunque se puso nervioso al final cuando le atacó José Antonio León. Es parte de cómo curra él y lo respeto pero se pueden hacer las cosas de otra forma. Era tan fácil como haberle respondido que yo había visto ya todos los mensajes (refiriéndose a los que supuestamente Carlo había mandado a su ex mientras estaba con Alejandra). Los vi desde el minuto uno. Sabía todo y había visto todo. No lo dijo porque se puso nervioso, lo tendría que haber desmentido pero el momento le desestibilizó. Le hubiera pasado a cualquiera. Era muy fácil desmontar la versión de José Antonio", ha comentado.

Sin embargo, ha admitido que "hay gente malísima" pero otra "que no es así". "Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo", ha expresado.

La presentadora ha intentado calmarla y ayudarla y Alejandra se lo ha agradecido pero ha confesado que siente que siempre va a recibir críticas: "Me van a poner verde igual por encima haber llorado. Me van a poner mal haga lo que haga", ha manifestado.