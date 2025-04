Alejandra Rubio desvela el verdadero motivo de su ausencia en la fiesta sorpresa de Terelu: "No me avisó nadie"

Terelu Campos fue sorprendida este pasado fin de semana por sus familiares y allegados más cercanos en El Doble, una de sus cervecerías de confianza de Madrid. Los seres queridos de la televisiva le organizaron una fiesta sorpresa tras su paso por "Supervivientes" y la hija de María Teresa Campos vivió una velada inolvidable con los suyos. No faltó nadie, a excepción de Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y su nieto, los grandes ausentes de la cita.

El motivo de su ausencia

Ahora, la hija de Terelu ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha desvelado el motivo por el que no acompañó a su madre en este día. "No he estado en la fiesta sorpresa porque no estaba aquí y no podía ir", ha explicado Alejandra Rubio. Aunque no ha querido desvelar el paradero, Joaquín Prat ha dado a entender que no se encontraba en España.

Aún así, si hubiera estado en Madrid, tiene dudas de si hubiera asistido a la cita. Tal y como ha confesado la colaboradora, "para mí es mas complicado organizarme por la noche y, si hubiera estado aquí, a lo mejor sí hubiera un ratito". Muy sincera, ha desvelado que "no me avisó nadie porque no estaba", zanjando con cualquier especulación sobre el motivo de su ausencia en la fiesta.

Alejandra responde a Paola Olmedo

Además, la hija de Terelu también ha querido contestar públicamente a Paola Olmedo tras las palabras que le dedicó durante su entrevista en el podcast "Cuenta y exagera". "Empatizo con Alejandra Rubio porque se inventan demasiadas cosas sobre ella. Sé lo que se siente y no mola", declaró la ex de José María sobre la colaboradora.

Muy sorprendida por estas declaraciones, la nieta de María Teresa Campos ha agradecido públicamente este gesto a Paola. "Le agradezco mucho sus palabras, lo acabo de ver. Yo no salí en la portada de su boda porque yo no quise, tampoco pintaba nada en esa portada. Su hijo y mi hijo no se conocen, ella cree que sí, pero no se conocen", ha aclarado la joven. "Le agradezco mucho lo que ha dicho, creo que le ha cambiado la opinión sobre mí porque hace tiempo no era así. Gracias, la veo estupenda", ha finalizado Alejandra Rubio.