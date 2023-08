Alejandra Rubio habla como nunca de la enfermedad de María Teresa Campos

Pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver a una Alejandra Rubiotan sincera en un plató de televisión. La colaboradora de televisión aprovechaba su privilegiada silla en el programa de Sandra Barneda, ‘Así es la vida’, para opinar abiertamente sobre la entrevista que su madre, Terelu Campos, ha concedido a la revista ‘Lecturas’. Ha ido desgranando punto a punto las declaraciones de su madre, algunas muy polémicas, pero otras que han sensibilizado al público, pues hablan abiertamente sobre la enfermedad que ha retirado del foco mediático a María Teresa Campos. Un declive paulatino que mantiene a la familia descorazonada.

El programa ha entendido oportuno tocar la fibra sensible a Alejandra Rubio, mostrándole las últimas imágenes de su abuela, donde ya es evidente su deterioro físico propia de su enfermedad. Un tema que a ella aún le cuesta mucho tratar en público, de ahí su rostro compungido ante los vídeos que acababa de visualizar y las palabras que tenía que pronunciar: “Mi madre me lo ha dicho muchas veces que lo hable, pero es que no sé qué responder a eso. No lo he hecho tampoco en privado. Ojalá no le pase a ella. Estoy muy nerviosa, porque estos temas no me gustan nada”, comienza a decir la colaboradora, que primero deseaba dejar claro el motivo que ha empujado a su madre para hablar abiertamente sobre cómo está la veterana presentadora respecto a su salud.

“Ha hecho esta entrevista por todos aquellos que dicen que lo estamos exagerando, pero es que si decimos que no se le puede ir a ver es por algo. La gente opina sin saber. Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela, no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar”, matiza una nerviosa Alejandra Rubio, que pretende con sus palabras que “no se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real”.

Un panorama familiar muy complicado, aunque inevitable, al que se enfrenta y que, sin poner paños calientes, reconoce que está siendo “muy duro”. Y aquí es donde da pistas sobre lo que le sucede a María Teresa Campos, una confesión salida del corazón al desvelar los sentimientos que la embargan ahora mismo: “Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro”. Pero no solo para ella por su juventud, sino también para su madre y su tía, quienes ven cómo se desmorona poco a poco uno de los principales pilares de su vida.

Alejandra Rubio conoce muy bien a su madre y sabe que tiene una férrea coraza que lleva por bandera. Sabe mostrar fortaleza cuando en su interior no hay calma, lo que en ocasiones le hace parecer “fría y cerebral”, pero su hija sabe que “aunque diga que no, sí que lo manifiesta, se pone nerviosa y sufre. Fuimos en Semana Santa solo dos días y le dije que se tranquilizara, porque lo pasó muy mal”, dice con preocupación en la voz la joven, que por primera vez se ha sincerado sobre sus sentimientos, a pesar de los nerviosa que se mostraba.