Alejandra Rubio sentencia a Bigote Arrocet y da la cara por su familia: "Compararse con las hijas de tu pareja es surrealista y absurdo"

"Viajando con Chester" arrancó anoche su nueva temporada con Edmundo Arrocet. Risto Mejide se sentó en el sofá más famoso de la televisión con el cómico y hablaron larga y tendidamente sobre algunos asuntos de la vida personal del humorista. Entre ellos, su relación sentimental con María Teresa Campos. Bigote fue la última pareja de la veterana periodista, fallecida el pasado 5 de septiembre. Edmundo se encuentra en pie de guerra con todo el clan Campos por una polémica exclusiva que concedió en "Diez Minutos" tan solo un mes después de su muerte para hablar de diferentes cuestiones sobre su noviazgo, algo que no sentó nada bien a toda la familia de la comunicadora.

Alejandra Rubio en "Así es la vida" Mediaset

Después de la última y polémica entrevista de Edmundo Arrocet con Risto, Alejandra Rubio ha respondido al cómico y la versión que él relató de su relación con María Teresa Campos desde el programa "Así es la vida", espacio en el que colabora junto a su tía Carmen Borrego. "Creo que eran dos personas en muchas cosas incompatibles… y mi abuela había momentos que no le gustaba la actitud de Edmundo, como gestionaba su vida, que se iba mucho de viaje... Y yo creo que eso hizo mucho daño a la relación", ha comenzado diciendo la hija de Terelu Campos sobre el asunto.

Desmintiendo a Edmundo Arrocet, la colaboradora de televisión ha asegurado que "la relación en ningún caso acaba con la carta o el comunicado de mi abuela, no es verdad". Además, Alejandra Rubio no ha dudado en arremeter contra el cómico. "Para mí es una tontería compararse con las hijas de tu pareja... es surrealista y absurdo. Y es que vuelvo a escuchar lo mismo de siempre, el tema del dinero me parece horrible, hablar de esto públicamente y no me interesa nada. Que él quiera quedar bien diciendo que era él el que pagaba los viajes y cosas así, es que eso no es así, y no pasa nada porque no sea así, pero es que no lo es", terminaba sentenciando sobre el asunto.