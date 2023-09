Alejandra Rubio desvela la única herencia material que desea de su abuela María Teresa Campos

La herencia de María Teresa Campos sigue en boda de todos desde que falleció el pasado 5 de septiembre en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La veterana periodista, después de una dura y larga enfermedad, perdía la vida tras ingresar con pronóstico "muy grave" en el hospital madrileño, arropada por sus familiares y allegados más cercanos. Hoy culminarán los homenajes por su fallecimiento con la celebración de una segunda misa funeral en la Parroquia Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón. Se espera que, al igual que en Málaga, sea un evento multitudinario ya que las dos hijas de la comunicadora han enviado más de 800 invitaciones vía whatsapp.

Con la entrada de Gustavo, chófer de María Teresa Campos, en "GH VIP", se especuló si su hombre de confianza podría haber heredado algo de la veterana periodista, ya que lo consideraba como un hijo más. Pero ni sus hijas ni sus familiares se han pronunciado sobre este asunto y parece ser que todas las pertenencias de la periodista han pasado a Terelu Campos y Carmen Borrego, únicas herederas universales después de no hacer testamento.

María Teresa Campos en una imagen de archivo, luciendo un traje de cuadros amarillo y negro Mediaset

Sobre esto, Alejandra Rubio ha decidido no pronunciarse, ya que para ella son cuestiones que no le competen. Eso sí, la joven sí ha desvelado lo único que le gustaría heredar de su abuela, algo que tiene un valor muy sentimental para ella. Según confesó la hija de Terelu Campos en "Fiesta", programa en el que es colaboradora, espera recibir de María Teresa Campos un traje de dos piezas de cuadros amarillos y negros de la firma George Rech que ució durante su visita al programa "Viva la vida" en enero de 2021. "No tiene valor económico pero sí valor sentimental. Para mí es un look muy especial porque se inspiró en mí", declaró Alejandra sobre ese look tan especial que llevó la comunicadora.