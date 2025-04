Alessandro Lequio aclara su relación con Terelu Campos en el pasado: "Es absurdo"

El enfrentamiento de Alessandro Lequio y Terelu Campos continúa dando de qué hablar. A raíz de que Enrique del Pozo se sentara en "TardeAR" para hablar de la supuesta atracción que sentía la hija de Maria Teresa Campos hacia el italiano en el pasado, el colaborador ha reaparecido en "Vamos a ver" para aclarar su relación con la madre de Alejandra Rubio, también presente en plató.

Lequio niega esa relación

"Es directamente absurdo, uno nota cuando alguien tiene cierto interés y yo nunca noté nada. Además, a Terelu le hemos conocido muchísimas parejas y yo no tengo nada que ver con ninguna de ellas. También una de mis máximas hace referencia a lo que no hay que meter en la olla", sentenciaba Alessandro Lequio, desmiento rotundamente la información de Enrique del Pozo.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Tras escuchar al italiano, Alejandra Rubio también ha querido dar su opinión. "No me parece bien remover todo esto otra vez porque ha sido en varias ocasiones, me parece absurdo pero bueno, debe ser que gusta", declaraba la hija de Terelu, señalando que, para ella, Enrique del Pozo tiene "credibilidad cero". Cansada de los comentarios del cantante y de Sergio Alis sobre su madre, la colaboradora de "Vamos a ver" ha sido muy clara: "Tampoco se puede esperar mucho más. No me sorprende nada, no voy a decir nada más porque van a aprovechar el tema, podría decir muchas cosas, pero no las voy a decir ¿Para qué? ¿Para que se siente este fin de semana a decir cuatro tonterías más? Pues no".

Las palabras de Enrique del Pozo

Según el artista, Terelu Campos estaba enamorada de Lequio en el pasado. "Ella siempre estuvo enamorada de Lequio", confesó en "TardeAR". "No me parece mal que le gustase Lequio. Él es uno de los tíos más guapos, con un cuerpazo, pero él no le correspondió", explicó, añadiendo que "creo que él se siente un poco vengativo con ella cuando nos fuimos todos a la otra cadena y él le dijo oye nos hemos portado muy bien contigo, vente con nosotros ahora, y él se quedó aquí".

Ante estas declaraciones, Lequio no dudó en ponerse en contacto con Leticia Requejo, que se encontraba en plató, para desmentir rotundamente a Enrique del Pozo a través de un tajante mensaje. "Claro que no, en ningún caso estuvo Terelu enamorada de mí. Por lo menos, eso es lo que creo o nunca me di cuenta. Lo que sí te aseguro es que a mi no me gustaba y nunca me ha gustado Terelu", aclaró el italiano.