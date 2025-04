Enrique del Pozo pone fuertes ejemplos para señalar el “despotismo” de Terelu Campos

Terelu Campos pensaba que regresando de Honduras y tocando suelo patrio volverían a guardarle el mismo respeto de siempre en Telecinco. Ese que le valía un sobrenombre muy despectivo que confesó recientemente Kiko Matamoros. Pero no ha sido así. Lo cierto es que desde su vuelta de ‘Supervivientes’ se le ha criticado mucho y no precisamente por su actitud de ahora, más enfocada a ser la perfecta abuela y perpetuar su triunfo en televisión. Se habla más de una supuesta altanería del pasado.

La madre de Alejandra Rubio está en la diana por cómo trataba supuestamente a sus ayudantes en su etapa dorada. Cuando era una presentadora de éxito se permitía fumar en el plató y para ello tenía una secretaria para que se le encendiese los cigarrillos, se los sujetase y apagarse. También le abría los refrescos y otros gestos que han terminado causando controversia. Una vez más. Ahora se suma a la pila de testimonios uno clave, de quien fuese uno de sus míticos colaboradores en algunos de sus programas y compañero en otros presentados por su madre, María Teresa Campos. Se trata de Enrique de Pozo, que se ha querido sentar en ‘TardeAR’ para “desenmascarar” a la estrella del momento.

María Teresa y Terelu Campos en 'Pasa la vida' (1990) RTVE

Enrique del Pozo tira de la manta contra Terelu Campos

Después de aparecer como testigo protegido, con el rostro oculto y la voz distorsionada, al final se ha delatado. El mítico cantante regresa con nuevos dardos contra la que fuese su jefa en Telemadrid, aunque Marisa Martín Blázquez le recuerda que ya lo ha contado otras muchas veces. Él se reafirma: “El problema que tenemos con Terelu y muchos lo habéis vivido es que, incluso cuando hay reuniones, cuando se acaban ella dice ‘ya os podéis marchar’, parece que la que manda en el programa es ella y hay un director que es el que manda”.

Le invitan a plató, pues tanta gana tenía de abordar el tema que lo lanzó sus primeros dardos desde una sala anexa. Nada más sentarse Frank Blanco le pregunta qué le ha motivado a señalar a quien fuese su compañera. Él responde: “Entiendo perfectamente esta pregunta. Yo empecé en la televisión y he dicho siempre que estaré eternamente agradecido a María Teresa Campos… Todos nos equivocamos, a todos nos ha pasado. Pero hay una cosa que yo intento no hacer en la vida, que es faltar el respeto a la gente. Cuando tú llegas a un punto de despotismo, de arrogancia, de prepotencia dices ‘tía, eres guapa, con talento, ¿por qué esto?’”. Por ejemplo, recuerda cuando entró a un plató y él saludó al público de forma amistosa, ella le regañó: “Tú eso no lo haces, la próxima vez que lo hagas estás despedido, porque el ambiente lo genero yo”.

Enrique del Pozo en el estreno de la película "Palacio Estilistas". Instagram

Aunque desde el entorno de Terelu Campos se le ha defendido y también otros compañeros han negado este tipo de trato a sus ayudantes o aires de superioridad, Enrique del Pozo dice haberlo visto: “Yo lo he presenciado muchas veces y sobre todo que se lo hagan a compañeros delante de la cámara, dices bueno vale. Pero es que lo he visto hacer con chóferes que no podían hablar, lo he visto hacer con técnicos, les ha faltado el respeto”. Habla de un chófer que puso a caldo a la colaboradora, algo que Belén Rodríguez critica, al poner en duda su profesionalidad. El cantante no está de acuerdo y defiende que “A mí me parece bien que los trabajadores no tengan cómo defenderse, nos lo comenten por si lo podemos decir”.

Entre las píldoras que ha soltado Enrique del Pozo está que supuestamente “Terelu Campos quería el puesto de Emma García y como no se lo daban se cabreaba”. El plató de ‘TardeAR’ se revoluciona con esta afirmación: “¿Pero eso quién te lo ha contado? Eso forma parte de la leyenda de toda la vida”, pregunta Belén Rodríguez. Él afirma: “Sí, me lo ha dicho. En Gabana, una vez bailando”. Él se reafirma: “No hay que santificar a personas. Yo no vengo aquí siempre a atacar a Terelu, vengo a no tener miedo. Hay mucha gente que tiene miedo”. ¿Miedo a qué? Es claro: “Hay personas que se van a ferreterías y se hacen un máster en enchufes”.