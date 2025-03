Terelu responde y desmiente a Lequio por el polémico "cenicero"

Terelu Campos ya está en España y desde su entrevista con Jorge Javier Vázquez está acaparando todo tipo de polémicas. Esta mañana en la tertulia del corazón de "Vamos A Ver", el programa que conduce Joaquín Prat, fue muy comentada la revelación de la hermana de Carmen Borrego, en el programa "De Viernes", sobre la muerte de su padre. "Recuerdo cómo cargaba la pistola", dijo la presentadora.

Terelu Campos Supervivientes

Un comentario que ha hecho saltar a Alexia Rivas quien ha afirmado que "está familia está acostumbrada a no dar un palo al agua y a contar ya todo". Una afirmación que ha contado con el apoyo de Alessandro Lequio quien añadía que "ella iba a hablar de su paso por el reality, pero ha sido tan lamentable que ha preferido airear la historia de su padre de la que no puedo decir nada de tanto pudor como me da".

Ante un posible affaire con el conde, Terelu afirmó que "aunque coincidí con él en televisión, en el programa de mi madre, jamás he tenido nada con él. Nunca he sentido ninguna atracción por Lequio y por parte de él creo que tampoco". Unas declaraciones que confirmaba el colaborador de "VAV".

Además, Terelu afirmó que nadie le seguía en Telecinco con un cenicero. "Allí fumábamos todos", dijo. "No recuerdo que nadie fuera detrás de mi con un cenicero", destacó la colaboradora de televisión.