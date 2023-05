Amador Mohedano reacciona al fin de 'Sálvame': "Si no llegan a ser tan canallas, no hubiese llegado tan alto"

Falta poco más de un mes para que 'Sálvame' diga el adiós definitivo a la audiencia tras catorce años de emisión. La fecha escogida finalmente ha sido el 23 de junio, la cual coincidecon el segundo aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez.

Logo del programa 'Sálvame' Mediaset

Son muchos los comentarios que se hacen cada día al respecto y cada vez más los rostros que reaccionan públicamente a esta noticia, ya que, para bien o para mal, este formato ha representado un fenómeno social que será difícil de olvidar.

El último ha sido Amador Mohedano, quien, a pesar de haber sido crítico con el formato, ha acudido durante en varias ocasiones durante estos años tanto al formato de tarde como al 'Deluxe' como invitado.

Amador Mohedano hace su propio documental, 'Mi hermana del alma' Juanjo Vlog

"La audiencia que han tenido es porque hay un público que le gusta escuchar ese canallerio. Le gusta saber que a uno le ha parado la guardia civil, por ejemplo. Todas esas cosas, que muchas las inventan, porque de mí han inventao...", comienza diciendo en el canal de Youtube Cadena Juanjo Vlog.

"Yo en mi casa he llegado a pegar chillidos, que es que se me quitaban hasta las ganas de comer y todo de las cosas que yo escuchaba. Cuando he podido he ido a dar un poquito por el saco, pero la gente ya está mentalizada de esas cosas porque les gusta el morbo. Si no llega a existir ese canallerio, no llegan a haber llegado hasta ahí", expresa tajante el hermano de la fallecida Rocío Jurado.

Respecto al tema de Rocío Carrasco, Amador asegura lo siguiente: "El que siembra, recoge, y nosotros hemos sembrado cariño para toda la gente. No hemos sido santos, pero siempre hemos notado un cariño muy grande por parte de todos