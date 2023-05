"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: el motivo real del fin de 'Sálvame' con Mila Ximénez

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 64

Es la noticia televisiva de la semana, del mes y también del año. La cancelación de 'Sálvame' ha supuesto un revuelo nacional como pocas veces se ha visto anteriormente. El próximo 23 de junio, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, ha sido el día elegido para que el programa que lleva catorce años de emisión en las tardes de Telecinco diga su adiós definitivo a la audiencia.

Colaboradores de 'Sálvame' en una imagen de archivo Gtres

Una decisión que viene motivada por temas ideológicos y por un claro cambio en la cadena de Fuencarral. No hay más. Como no podía ser de otra manera, esto no ha sido bien recibido por muchos y a su vez ha sido aplaudido por otros tantos, como siempre suele pasar.

Los colaboradores, presentadores y todo el equipo del programa intenta disimular su malestar públicamente haciendo una fiesta pública en cada tarde que les queda. Desde una retransmisión en la que se les enseña a actualizar el currículum, pasando por un traspaso, o incluso llegando a contratar a dos santeras para limpiar las malas energías del plató, todo ello con el fin de que los espectadores guarden la imagen de ese 'Sálvame' amable que tanto se ha echado de menos en los últimos tiempos.

Analizamos lo que supone el final de este fenómeno televisivo, tanto en la pequeña pantalla como en la sociedad en general.

Además, comentamos la peculiar despedida de soltera de Tamara Falcó en Fátima (Portugal) que tuvo lugar el pasado fin de semana. La hija de Isabel Preysler ha disfrutado de unos días tranquilos en compañía de sus amigas, todo ello pese a la aparatosa caída que sufría hace justo una semana en 'El Hormiguero'.

Tamara Falcó y sus amigas en Portugal Instagram

La coronación de Carlos III y Camila, las desafortunadas palabras de Lucía Rivera, y mucho más, en "Los Jueves Rosas".

