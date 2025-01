Ana Obregón pide perdón a Nía por hacerle llorar, aunque le cuela duros zascas

Había una polémica guardada en un cajón desde hacía tres años, pero ha terminado por salir, causándole un gran quebradero de cabeza a Ana Obregón. Ahora ella es la víctima del escándalo, aunque en su día se asegura que fue la verdugo y que la víctima fue Nía Correia. Ha sido su compañero a la hora de ofrecer las Campanadas desde Canarias para TVE, Roberto Herrera, quien quiso hacer justicia y poner las cartas sobre la mesa. El presentador canario denunció en un podcast cómo se le había caído un mito al presenciar cómo la veterana actriz trató supuestamente de muy malas maneras a la joven cantante, hasta el punto de provocarle un gran sofocón. De ahí que ella no participase del spot publicitario que promocionaba las Campanadas que iba a presentar, tarea que lleva haciendo desde hace ya tres años. Ana lo niega todo, Alessandro Lequio ha cargado muy duro contra la joven artista canaria y la bola cada vez se hace mayor. No parece que vaya a menguar pronto, pues la presentadora ha elevado el tono en contra de la que se ha convertido ya en su peor enemiga pública.

Nia ha permanecido en silencio durante tres años y no ha dicho nada sobre lo sucedido aquel día en el que lloró a mares. Mientras continúa haciéndolo, Ana Obregón vuelve a defenderse, esta vez desde Antena 3, eligiendo a Sonsoles Ónega como encargada de hacer llegar sus palabras a la audiencia. Así, en su papel como colaboradora, desea poner fin a su polémica desde el plató, pues asegura estar “en shock, te lo juro”, por el revuelo que se ha generado a su alrededor desde que esta noticia estalló. Por supuesto, lo niega todo y defiende su inocencia, a la vez que carga con dureza contra la cantante canaria.

Según Ana Obregón, “el día de la grabación tenía una cita personal muy importante, porque estaba pasando muy mal momento. Hacía apenas un mes que había muerto mi padre, un año antes mi madre y mi hijo Aless previamente, así que imagínate. Pedí que fuera por la mañana y el vuelo de Nía parece que se retrasó”. Así, cuando la joven llegó, asegura que le pidió que “por favor, no tardara mucho en maquillaje, porque me tenía que ir a algo fundamental para mí, algo que no quería decir qué era por ser muy personal, y estuvimos esperando como hora y media o así y no bajaba. Nada. Así que grabamos. Me dijeron que se había puesto a llorar, pero de verdad que yo solo le dije eso, nada más”, promete.

Al oír su versión de los hechos, Sonsoles Ónega le ha confrontado con la otra parte, recordándole que Nía hace mucho ya habló del tema, pero sin señalarla directamente: “Una presentadora con mucha experiencia, más mayor que yo, que me trató mal en el rodaje de una promoción, me hizo llorar y yo decidí irme de allí. Y si ahora volviera atrás igual le diría algunas cosas”. Incluso llegó a plantearse que lo correcto hubiese sido ponerse a su altura e “insultarla”. “No ha dicho tu nombre, pero sí parece que se refiere a ti”, le azuza Sonsoles Ónega, logrando que su colaborada entre al trapo y termine cargando con ella y Roberto Herrera, por la conveniencia de sacar esto tres años después.

“Hoy estrena programa Roberto y está claro lo que busca con todo esto. ¿Y sabes qué? Voy a decir lo que me aconsejó siempre mi padre, que la notoriedad se gana con trabajo, con esfuerzo y sacrificio. Hay que trabajársela. Mucha suerte y que te vea alguien en el programa, Roberto”, le deseaba Ana Obregón con cierta ironía, para después de dirigirse a cámara a la cantante y desearle “trabajo y reconocimiento a Nía, que eres muy joven y tienes toda una carrera por delante. Y perdóname si algo te hizo sentir mal, pero yo solo te comenté que no tardaras, que cuando estás como yo, que has perdido un hijo, lo demás da igual, en serio”.