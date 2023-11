El pasado delictivo de Ángel Cristo Jr que le podría pasar factura

Esta última semana se ha puesto en el foco mediático a la familia de Bárbara Rey. Después de que el pasado viernes Ángel Cristo Jr concediera una entrevista en la que arremetió duramente contra su madre, han sido muchos los que se han pronunciado sobre lo que se ha relatado. Y es que, durante horas las tertulias de televisión han hablado de la relación familiar, de los motivos que habría para dar esta entrevista, pero aún no se había profundizado en el pasado del hijo de la vedette.

Gema López ha sido la encargada de desvelar esta información en ‘Espejo Público’. La tertuliana ha asegurado esta tarde que detrás de la aparente máscara de víctima habría un pasado delictivo que podría volver ahora con más fuerza. “Ángel ha estado en el calabozo por maltrato a la madre de su hija. Se decidió sobreseer el caso pero Fiscalía pidió reabrirlo, por lo que alguna prueba tendrían”, sostenía indicando que este no ha sido el movimiento más inteligente del joven.

Como relataba la colaboradora, Bárbara Rey estaría soportando un duro golpe no solo por el ataque que su hijo ha desatado en el escenario mediático, sino porque “no puede ver a su nieta” y esto podría traerle consecuencias al hijo de la artista, ya que “ahora mismo, lo que menos le conviene a Ángel Cristo es una nueva denuncia”.

Por su parte, Ángel Cristo Jr prosigue con su vida muy seguro de las acciones que ha tomado contra su madre y preparado para responder de nuevo a todas las preguntas en una segunda parte de la entrevista este viernes 1 de diciembre.

Bárbara Rey se rompe tras las declaraciones de su hijo EUROPAPRESS

Este discurso no ha sido bien recibido por su madre, pero desde el primer momento ha dejado claro que no hablaría nunca mal de su hijo. Aunque después matizó algunos de los relatos que ofreció en el programa. “El dolor es inmenso. No hay palabras para describirlo”, relataba este pasado viernes para ‘Vamos a Ver’. Sin embargo, el mayor de sus temores sigue siendo que los medios ataquen a su hijo que ya no cuenta con la protección de ser un personaje anónimo. “No sé qué es lo que va a pasar en el próximo programa y estoy con la misma preocupación desde el principio. Que se vuelva todo contra él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y que él no sepa salir adelante, es lo que más me preocupa de todo”, terminó expresando.