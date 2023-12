Alessandro Lequio considera “incesto” lo que Bárbara Rey hizo con su hijo, Ángel Cristo

Un viernes más, Ángel Cristo será el protagonista del fin de semana y, con ello, del resto de los días por continuar desvelando lo sufrido por culpa, según él, de su madre, Bárbara Rey. El hijo de la vedette y el domador de leones ha encontrado en el nuevo programa de Telecinco, ‘De viernes’, su espacio seguro para narrar el infierno que supuso su infancia en un hogar desestructurado en el que él tuvo que madurar a base de varapalos y dificultades. Denunció que en su casa presenciaba malos tratos, episodios de violencia, prostitutas, drogas y demás excesos. Pero también el difícil encargo que le haría su madre para asegurarse un porvenir y más ofertas de trabajo, un supuesto chantaje al Rey Juan Carlos a través de unas fotografías que él mismo captó, además de audios y grabaciones que probarían este presunto vínculo amoroso. El escándalo es mayúsculo, especialmente en boca de Alessandro Lequio.

El conde italiano se ha mostrado especialmente duro a la hora de valorar lo sucedido en la casa de La Moraleja en la que supuestamente tuvo lugar esta trama real. Ángel Cristo tenía tan solo 12 años, pero entendió la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros cuando accedió a hacer fotografías mientras su madre presuntamente intimaba con el Emérito. Y no sería el único, según las últimas informaciones, que añaden a la lista de víctimas al Fran Francés. O haber realizado las imágenes de un supuesto robado de su progenitora totalmente desnuda que después coparía portadas en el kiosco rosa. Todo esto, para Alessandro Lequio, es un despropósito, que él mismo ha llegado a definir como “incesto”.

“Es digno hijo de su madre. Si su madre le preparó para esas fotos, ahora no puede quejarse”, quiere recalcar el colaborador de ‘Vamos a ver’, muy contundente como de costumbre con su opinión. Pero no se ha quedado ahí, sino que ha traspasado la línea roja al denunciar el hecho de “que un hijo fotografíe a su madre cuando mantiene relaciones sexuales con otro hombre cuando tiene 12 años se aproxima al incesto. No tengo palabras para calificar lo que estamos viendo”, subraya alterado por las últimas informaciones que han supuesto todo un escándalo nacional.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

Aunque muchos de los detalles de esta historia ya habían sido contados a medias, lo cierto es que las revelaciones de Ángel Cristo están dando mucho que hablar. Después de dos entregas en formato entrevista pregrabada, el hijo de Bárbara Rey se sentará este viernes en el plató para responder a las preguntas de los colaboradores. Su decisión de ‘tirar de la manta’ ha sido un jarro de agua fría para su madre, también para su hermana, Sofía Cristo, que han tratado de no alimentar la historia con sus propias declaraciones. Han impuesto el silencio y se niegan a participar del espectáculo, pese a las jugosas cuantías que se han puesto sobre la mesa para que la actriz responda a su hijo en un plató o a través de una revista. Ella se niega, dice proteger a su hijo de este mundo y de él mismo, dejando entrever que no está en su mejor momento personal, lo que ha desviado en parte la atención mediática a sus propios problemas. Aun así, este viernes se reavivará la polémica, que promete perdurar y hacer mucho más ruido.