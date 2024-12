Bárbara Rey, en su entrevista más esperada: "Espero que no me quiten de en medio"

Es la entrevista más esperada de los últimos tiempos, la más polémica, la que levanta la mayor expectación. Como ya saben nuestros lectores, Bárbara Rey se ha decidido a hablar a cambio de una alta cantidad de dinero. Será el próximo lunes, día nueve, en un especial de "¡De viernes!" que han titulado "Bárbara Rey, mi verdad".

Pues bien, la protagonista de este "bombazo" asegura que va a contar toda la verdad sobre su relación sentimental con el Rey Juan Carlos y que pondrá a su hijo Ángel y a su nuera en su sitio. Ni olvida ni perdona. Y amenaza con que "se vaya preparando mi hijo por todo lo que voy a contar sobre él. No pienso callarme nada".

El rey emérito Juan Carlos y Bárbara Rey Europa Press Jesús G. Feria

En relación a su verdad sobre el Rey, no las tiene todas consigo, porque, demostrando un cierto miedo por las consecuencias que puedan traerle sus confesiones íntimas, advierte temerosa que "espero que no me quiten de en medio". A saber hasta dónde va a llegar el alcance de la larga charla y si en ese laberinto "real" escucharemos episodios referentes a las altas instituciones del Estado. Y si los datos que aporte la entrevistada abren un baúl de los recuerdos demasiado "peligroso".

Ella, de todas formas, reconoce que "me costará más hablar de mi hijo que del Rey". Pero el dinero puede más que el cariño de madre, al igual que ocurrió cuando Ángel se despachó a gusto contra su progenitora, contando con pelos y señales los secretos más inconfesables de la vida materna.

Ángel Cristo Jr. en el especial de "¡De Viernes!" sobre Bárbara Rey Telecinco

Es más, cuatro días después del especial de Bárbara se espera que su vástago acuda a "¡De viernes!" para ofrecer respuestas contundentes a lo que salga a la luz este lunes. La guerra está servida. En un extracto que ofreció ayer viernes el programa, la actriz, vestida con tonos claros, avanzó algunos titulares que desarrollará el lunes: "Si alguien tiene que tener miedo, es mi hijo" o "Me pude haber quedado embarazada del Rey desde el primer día". Además, saldrán nuevos nombres que podrían hacer que se reescriba la historia.

La entrevista según indicó ayer viernes el programa, se grabó durante 72 horas y la actriz respondió a 260 preguntas, sin líneas rojas y sin censura.