Lo que opina Gabriela Guillén de que Bertín Osborne tenga una nueva ilusión

Bertín Osborne se ha propuesto no hacer demasiado ruido, pues en los últimos meses su presencia mediática ha venido acompañada de grandes dosis de polémica. Su imagen pública ha sufrido un golpe mayúsculo con el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. No tanto por la llegada al mundo del pequeño, sino por cómo afrontó él dicha situación, primero desentendiéndose de él, poniendo en duda su parentesco y cargando contra la madre. Después recapacitó, pidió perdón, zanjó la vía judicial y reconoció al niño como suyo, pensando que con eso se acababan sus problemas. Canceló conciertos al no vender tantas entradas como esperaba y se refugió en su finca de Sevilla para alejarse de la atención del mundo. Eso sí, parece que ha aprovechado bien el tiempo, pues incluso aseguran que ha encontrado un hueco para el amor. El cantante estaría de nuevo enamorado y su ex ya ha reaccionado ante la posibilidad de que haya encontrado ya sustituta para ella.

Bertín Osborne Gtres

Tal y como se ha desvelado este viernes en ‘Y ahora Sonsoles’ en boca de Carlos Pérez Gimeno, Bertín Osborne podría haber apostado de nuevo por el amor. Incluso se ha identificado quién sería la afortunada que ha hecho nido en su corazón: “Se llama Aída, vive en Marbella y es masajista”, desliza el periodista. No hay confirmación oficial, el artista guarda silencio y no se espera que ponga su supuesto nuevo romance sobre el tapete informativo, con las reticencias que mostró con la anterior. A Gabriela Guillén la negó como novia, dijo que era una amiga, incluso cuando la paraguaya ya estaba embarazada. Después negó que el niño fuese suyo, aunque al final la verdad ha caído por su propio peso y él ha tenido que reconocer su participación en el alumbramiento del pequeño. Pero ahora seguramente callará, por lo que ante su silencio los micrófonos se han desplazado a Gabriela, que sí ha querido hablar.

La fisioterapeuta está muy tranquila al escuchar que su ex podría estar de nuevo enamorado. Parece que este detalle no va a perturbar su rutina y que no ocupará un hueco destacado de su mente, después de las malas formas en las que se han resuelto sus problemas tras el final de su breve romance. Paseando por las calles de Madrid, atiende a los reporteros mientras accede a su coche y responde a los rumores de “nueva ilusión” de Bertín Osborne: “A mí me hace ilusión ver a mi hijo todos los días, ver cómo se ríe y cómo está conmigo”, resuelve la cuestión a modo e pullita. Y es que, después de que él jugase al despiste y dejase entrever que había tenido oportunidad al fin de conocer a su hijo en persona, Gabriela tuvo que salir a la palestra para desmentirle y dejar claro que, a no ser que se refiera por foto o a través de comentarios de terceras personas, él aún no conoce a su hijo. Incluso compara esa forma de “conocer” tan ambigua para el presentador con el hecho de conocer a Brad Pitt y Angelina Jolie. Saben de su existencia, aunque no hayan tenido oportunidad de rozar su piel.

Gabriela Guillén Gtres

“Está perfecto, está fenomenal, está grandote. Ya casi anda y balbucea muchas cosas”, añade Gabriela Guillén, a quien se le cae la baba cuando habla de su hijo, aunque sea para esquivar las preguntas sobre su polémico padre. Ese con el que no sabe si hablará cuando el pequeño comience a decir sus primeras palabras, entre ellas, papá, pues ella vuelve a dejar abierta la puerta de su casa para que Bertín, cuando lo considere oportuno, vaya a conocer a su último vástago. Ella no pierde la esperanza, aunque tampoco cree que vaya a suceder de inmediato, pues ha tenido 9 meses por delante y los ha desaprovechado. Y no tiene el trabajo como excusa, pues este verano ha cancelado sus conciertos y sus apariciones televisivas han sido anecdóticas, pero polémicas. “Ojalá me llegara algo para él. Me haría mucha ilusión”, responde a si le ha regalado algo al niño por parte de su padre. No ha tenido tiempo aún tampoco.