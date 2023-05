"Sálvame" desvela la astronómica cifra que iba a recibir Tamara Falcó por vestir un diseño de Sophie et Voilà en su boda

Todos los ojos siguen puestos en Tamara Falcó después de que se diera a conocer que Sophie et Voilà, la firma que iba a confeccionar su vestido de novia, rescindió su contrato a consecuencia de las “exigencias” de la marquesa que iban en contra del código ético de la firma. Desde entonces, ha visto la luz un aluvión de informaciones y detalles hasta ahora desconocidos que arrojan algo de luz sobre cómo se gestó el acuerdo entre la marca y la aristócrata. Al parecer, la casa de moda estaba dispuesta a pagar una gran cantidad de dinero a la hija de Isabel Preysler a cambio de que luciera uno de sus diseños en su enlace.

“Te puedo decir que en ese contrato hay una elevada cantidad que se le ha pagado a Tamara, la marca ha pagado a Tamara, y la cifra es elevada”, decía Lydia Lozano en “Sálvame”, reservándose para sí el total del montante porque se trataba de “un contrato con cláusula de confidencialidad”.

Tamara Falcó con camiseta de rayas. @tamara_falco

Sin embargo, la discreción ha durado poco en el magacín vespertino de Telecinco y por fin han revelado la cifra exacta que desde Sophie et Voilà habrían pagado a la marquesa a cambio del bombo publicitario que todo esto ha supuesto para la firma. En total, se habrían desembolsado 150.000 euros, atendiendo siempre a la información que se ha deslizado desde “Sálvame”.

Se desconoce si la firma realizaría esta inversión antes o después de la boda, o si se habría establecido algún tipo de acuerdo para dividir el montante. El caso es que Tamara Falcó ya no lucirá el diseño de Sophie et Voilà en uno de los días en los que más atención mediática acaparará, pero la firma ya está en boca de todos y resulta difícil encontrar a alguien que no la conozca.