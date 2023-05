Tamara Falcó viaja a Nueva York para reunirse con el equipo de Carolina Herrera

Esta semana, la firma Sophie et Voilà comunicaba su decisión de romper el contrato que tenía con Tamara Falcó para hacer su vestido de novia debido a las “exigencias” de la marquesa, las cuales no estaban en consonancia con su código ético. A solo dos meses de su boda, Tamara ha tomado ya una firme decisión y esta misma tarde se trasladaba hacia el aeropuerto de Madrid para tomar un vuelo con destino a Nueva York.

Según avanza el portal ‘Vanitatis’, Tamara viaja a Estados Unidos acompañada por su estilista Blanca Unzueta para reunirse mañana lunes con Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera. La diseñadora es amiga íntima de la familia Preysler y la futura mujer de Íñigo Onieva ha decidido confiarle a ella el encargo de su vestido nupcial.

Y es que este mismo martes, Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de Sophie et Voilà, enviaban un comunicado donde explicaban que habían decidido suspender su colaboración con Tamara Falcó porque esta habría solicitado un diseño que se acercada “demasiado” al de otra firma: “Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”.

Tamara Falcó con top blanco en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Ante tales declaraciones, la hija de Isabel Preysler negó categóricamente haber pedido que copiasen otro vestido ya existente en el mercado. “Yo tenía una inspiración para el traje, y las chicas de Sophie et Voilà vinieron a casa de mi madre y me dijeron: ‘Te lo hacemos”. El problema, explicó, fue cuando ella pronunció la palabra “inspiración” en alto, algo que despertó la “tensión” entre las diseñadoras. “Me dijeron que no debería haber usado esa palabra”, reconoció.

Según el testimonio de la marquesa de Griñón, al llegar la segunda prueba tras este intercambio de opiniones, “el vestido había cambiado radicalmente”. “Fue todo súper incómodo y ahí empezó a ir mal. Mi madre no entendía nada”, destacó Tamara en ‘El Hormiguero’. Por eso, tras hablar con su equipo legal, la hija de Isabel Preysler decidió terminar la colaboración con la firma en lo que a su vestido de novia se refería. “No me iba a casar con un vestido que no me gustara”, indicó.

Tamara Falcó de boda con Isabel Preysler y Ana Boyer. GTRES

Ayer, Tamara asistió como invitada junto a su madre y a su hermana Ana Boyer a la boda de su amiga Lucía Domínguez Vega-Penichet y Álvaro Gomis en Madrid. Aunque no quiso hacer declaraciones para no empañar el feliz día de la joven, Isabel Preysler aseguró que no había ningún problema respecto al vestido de su hija. Además de dejar claro que no solo a ella le había parecido inapropiado el diseño que presentó Sophie et Voilà en la segunda prueba, aclaro que todo estaba bien: “Tamara está feliz y tranquila”.