El dineral que ha cobrado Ángel Cristo por traicionar a su madre, Bárbara Rey

Ángel Cristo ha pasado de gozar de cierta discreción, al vivir al margen de los medios de comunicación con algunas excepciones en los últimos años, a ser la estrella de la crónica social. Para ello tan solo ha tenido que sentarse a hablar con el nuevo programa de prime time de Telecinco, ‘De viernes’, que ha llegado con fuerza con una entrevista bomba. El hijo de Bárbara Rey ha querido romper con su pasado y desdecirse de todo lo bueno que ha dicho a lo largo de su vida sobre la mujer que le dio la vida. Ahora le reprocha que no ha estado a la altura de las circunstancias, que no le ha protegido de ver según qué cosas que un niño no debería presenciar. Malos tratos, drogas, alcohol, prostitutas y demás excesos que le han marcado de por vida y de las que habló largo y tendido en una inesperada exclusiva. ¿Por qué lo hizo?

Ángel Cristo 'De Viernes'

Se ha hablado mucho de los motivos que habrían empujado a Ángel Cristo a desvelar lo que siempre había guardado como un secreto. O al menos negar todo lo bueno que había contado y que ahora recuerda de forma muy distinta, siendo su madre la responsable de todos sus males. Unas versiones señalan a posibles problemas de salud mental, por lo que tratan la cuestión con el merecido respeto y buscan cómo ayudarle en la intimidad, sin hacer demasiado ruido. Otros, en cambio, señalan a un posible interés económico motivado por supuestas deudas en cuanto a los gastos de manutención de su hija. También se ha hablado de supuestos episodios de malos tratos hacia su exmujer. Un pasado turbio que él mismo ha removido. ¿Le ha resultado rentable? Al parecer, sí.

Al menos eso es lo que ha mantenido Lydia Lozano, que está deseando tener por fin un especio en el que poder hablar sobre la actualidad en la crónica social. Por fin ha encontrado trabajo tras la cancelación de ‘Sálvame’. Aterrizará la semana que viene en TVE, pero antes se ha convertido en la primera invitada del nuevo podcast que estrena su buena amiga, Pilar Vidal, ‘Drama Queen’. Una oportunidad de oro para desgranar su opinión sobre las duras revelaciones del hijo de Bárbara Rey. Pero la periodista ha dado un paso más allá y ha desvelado la jugosísima cuantía que Ángel Cristo habría cobrado por tirar de la manta: “Es el típico caso de por dinero baila el perro”, sentencia.

Lydia Lozano y Pilar Vidal YouTube

“Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en ‘Sálvame’ me podría haber sentado y haber dicho ‘me ha llamado Ángel Cristo y me ha dicho esto, esto y esto’. Y a lo mejor no habría cobrado los 120.000 pavos que ha cobrado”, ha desvelado Lydia Lozano, dándole una exclusiva al primer programa del podcast de Pilar Vidal. Ella cree que el joven “está muy mal asesorado” y señala a su actual pareja y deja entrever que no es la primera vez que la familia se enfrenta a esta posibilidad. Cuenta que Ángel llamaba a su madre “90 veces al mes” para pedirle cosas y que ella accedía “para que te calles”. Sin embargo, parece que nunca es suficiente y que arrastra otros problemas, como así desliza la periodista: “No quiero pillarme los dedos, pero eso está ahí, es un niño que ha estado muchas veces en el calabozo”.