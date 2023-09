Oriana Marzoli abandona 'Gran Hermano VIP'

La ex participante de 'Mujeres, hombres y viceversa' y 'Supervivientes' Oriana Marzoli ha tomado la decisión de abandonar 'Gran Hermano VIP' dos semanas después de entra en la casa de Guadalix de la Sierra. Incumple así la venezolana la promesa que le hizo a la presentadora del reality de TelecincoMarta Flich.

La concursante venía sufriendo un severo bajón en su estado de ánimo estos últimos días y no se ha visto con fuerzas para remontarlo. El 'Súper' les hacía llegar la notica a sus compañeros, que se han quedado impactados con la decisión de Marzoli: "Atención, por favor. Quiero comunicaros algo: Oriana ha abandonado el concurso", decía la voz del Súper.

"Eso es mentira", reaccionaban algunos. "Con eso no jugamos", respondía rápido el Súper. A continuación, añadía: "Cada uno tenéis vuestros motivos. La vida en directo continúa. Sigamos en el concurso. Gracias a todos y que os aproveche".

La joven participante de realitys entró con muchas ganas al concurso. Años antes había participado en 'GH VIP 6' pero a los días abandonó el concurso. No obstante, en esta ocasión Oriana también comenzaba su participación entre lágrimas al conocer La cueva del pasado y creer que iba a tener que vivir allí. No imaginaba que podría estar allí sin su maleta ni el baño, aunque finalmente no fue de las concursantes que vivieron los primeros días en la cueva.

Pero Marzoli sí que fue la primera participante de 'Gran Hermano VIP 8' en descubrir una nueva dinámica del concurso: enfrentarse a dilemas que ponen en jaque los 150.000 euros del premio final. El programa ofreció a la colaboradora de televisión ver a su novio, Daniele dal Moro, por el módico precio de 12.000 euros. Y esta, contra su deseo, consiguió resistir.

También renunció a gastar 25.000 euros del bote final por salvar a su amigo Luca Dazi, expulsado.

Para ella esta decisión suponía el remate de los días malos que llevaba arrastrando. En 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas' sufrió en directo un fuerte bajón quejándose de no poder ver durante la gala los vídeos de los principales temas en la casa.

"No pensaba que fuese a ser tan duro. Estoy echando extremadamente de menos a mi novio y no es broma. De verdad, demasiado. Por otra parte, me siento como que no somos tan importantes porque ni siquiera podemos ver los vídeos. Para nosotros es una forma de sentirnos involucrados y no sé, me está entrando un agobio...", expresó.