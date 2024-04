Se esfuma el mayor sueño mediático de Belén Esteban

Se esfuma el mayor sueño profesional de Belén Esteban. La ex princesa del pueblo estaba entusiasmada con protagonizar nuevos episodios de “Sálvese quien pueda”, pero Netflix ha decidido no dar luz verde al proyecto… de momento. Según nos cuenta Ricky García, de la web Yotele, “el fracaso de las anteriores entregas rodadas en México por los colaboradores del desaparecido “Sálvame” no logró suscitar el interés esperado entre los seguidores más fieles del extinto formato de Telecinco, y por ello su continuidad quedó en el aire. Ahora, la plataforma Netflix ha descartado el rodaje de una nueva temporada, que, en principio, estaba previsto para esta primavera.

Sálvese quién pueda Netflix



La noticia ha pillado desprevenida a Belén, quien, en petit comité, se lamenta de la suspensión de un proyecto que la tenía tan contenta como ilusionada. Aún así, la Esteban tiene firmado un contrato con Fábricantes Studio, la productora de este proyecto, por el que recibe un sueldo mensual por seguir en la compañía… aunque no trabaje. De salirle otros contratos con productoras diferentes, tendrá que pedir permiso a la ya mencionada para aceptarlos. Si no recibe el visto bueno, tendrá que rechazarlos.

La pasada Semana Santa, la de San Blas y su marido Miguel pasaron unos días en la ciudad californiana de Los Ángeles visitando a Andrea, la hija que a Belén tuvo durante su relación sentimental con Jesulín de Ubrique y para la que Miguel es como un segundo padre. Andreita, como se la conoce popularmente, reside en la capital angelina donde trabaja en una importante empresa relacionada con el mundo audiovisual. Y su madre ya ha dicho que se siente muy orgullosa de ella.



La joven es el polo opuesto de su hermana Julia, la hija de Jesulín y María José Campanario. La primera huye de las redes sociales y del universo mediático, haciendo gala de una discreción absoluta, mientras que la segunda suele colgar en Instagram todo tipo de imágenes de su vida.